Ni Jordi Cruz, ni Nandu Jubany: el mejor Roscón de Cataluña está en este local

El Roscón de Reyes es uno de los dulces más venerados. Su sabor y textura lo hacen único y muchos se apenan de que solo se pueda comprar unos pocos días al año. Por eso, es imprescindible comprar el mejor, para no perderse ni un ápice de calidad en cada bocado.

Muchos pensarán que los más sabrosos son los elaborados por las manos de famosos chefs, pero nada más lejos de la realidad. La Vanguardia ha desvelado cuál es el mejor Roscón de Reyes de Cataluña, así que apunta y reserva el tuyo. Se trata del de Mónica Gregori, de L'Obrador dels 15 de Barcelona.

Esta pastelera consiguió alzarse con el premio al mejor Rosón de Reyes clásico de Cataluña. Por su parte, Eric Ortuño, de L'Atelier, destacó con su innovador roscón creativo. La competición tuvo lugar el pasado mes de enero y reunió a más de 50 profesionales del mundo de la pastelería catalana.

Los secretos del mejor Roscón de Barcelona

En la versión tradicional, el relleno de mazapán y la decoración con fruta confitada eran requisitos obligatorios. Por su parte, la categoría creativa permitió a los participantes innovar en ingredientes y presentaciones. Siempre bajo los estrictos criterios de calidad, sabor y aspecto del jurado.

Mónica Gregori impresionó con su Roscón clásico, descrito por el jurado como un brioche de "gran nivel", combinado con un mazapán de calidad y una decoración fiel a la tradición. Entre los finalistas de esta categoría destacaron Albert Sánchez, del Forn Joan del Papiol y Sant Feliu de Llobregat, y Gerard Gil, del Forn Gil. Por otro lado, Eric Ortuño triunfó con su Roscottone Gold, una fusión de panettone con jengibre, caramelo y dulce de leche.

Esta creación destacó entre propuestas de profesionales como Eva Gil, del Forn Gil, y Blas Cantero, de Panacea Obrador en Palafolls. Ahora no cabe duda de que el mejor Roscón de Reyes se come en Barcelona, aunque seguro que no es la única ciudad.

Las pastelerías ya tienen todos los hornos encendidos para tratar de conseguir el mejor dulce del día más mágico del año. Este pastel en forma redonda tiene una tradición detrás, igual que el sabor y el legado que deja en el paladar de sus comensales. El origen del Roscón está vinculado a celebraciones paganas en la antigua Roma, como las Saturnales, unas fiestas dedicadas al dios Saturno.

Los orígenes del Roscón, el dulce más esperado de la Navidad

Durante estas, se repartía un pan dulce circular entre la población, que simbolizaba el retorno del sol y el ciclo de las estaciones. A menudo, este pan contenía un haba en su interior como símbolo de prosperidad. Con el tiempo, la tradición fue adoptada por el cristianismo, adaptándose al contexto de la adoración de los Reyes Magos.

En España, el Roscón se popularizó especialmente durante los siglos XVI y XVII, extendiéndose más tarde a otras regiones del mundo. Quienes conocen bien su sabor saben que es un bollo de masa dulce en forma de corona. Suele estar decorado con fruta confitada, que simboliza las joyas de las coronas de los Reyes Magos, y azúcar espolvoreado.

Sin duda, uno de los postres más esperados de la Navidad. Todo un regalo para los sentidos de los amantes de estas fiestas en las que se celebra y, por supuesto, se come. Ya queda menos para escoger tu favorito de este año.