Ni la Lotería de Navidad ni el Niño: el sorteo 'tapado' que desconoces y te hará rico

En España, la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño son los sorteos más conocidos durante las fiestas. Sin embargo, existe otro sorteo menos popular pero con premios muy atractivos: el Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

El Cupón Extra de Navidad es un sorteo especial organizado por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). Se celebra cada 1 de enero y ofrece la oportunidad de comenzar el año con premios sustanciales. A diferencia de otros sorteos, este está diseñado para apoyar la labor social de la ONCE.

Ni el Gordo de Navidad ni el Sorteo del Niño: juega al Extra de Navidad de la ONCE

El Cupón Extra de Navidad destaca por varias razones, como repartir 80 premios de 400.000 euros, además de miles de premios adicionales de menor cuantía. Esto significa que hay múltiples oportunidades de ganar y comenzar el año con una inyección económica significativa.

Al participar, no solo se opta a ganar premios, sino que también se contribuye a la financiación de programas sociales de la ONCE, apoyando a personas con discapacidad. Los cupones se pueden adquirir fácilmente a través de los vendedores autorizados de la ONCE, en su página web y en establecimientos colaboradores.

Los jugosos premios que reparte el Cupón Extra de Navidad

Aunque los premios pueden variar cada año, generalmente el sorteo ofrece 80 premios 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal. A su vez, 80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del premio adicional.

También reparte 80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional. A su vez, se dan 12.000 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales. Esta estructura de premios asegura que muchos participantes tengan la oportunidad de ganar, aumentando la emoción y expectativa en torno al sorteo.

¿Por qué muchos desconocen el Cupón Extra de Navidad?

A pesar de sus atractivos premios, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE no goza de la misma fama que la Lotería de Navidad o la Lotería del Niño. Esto se debe, en parte, a la tradición y antigüedad de estos últimos. Cuentan con una amplia cobertura mediática y una arraigada presencia en la cultura popular española.

Al celebrarse el 1 de enero, festivo en el que muchos están enfocados en las celebraciones de Año Nuevo, este sorteo puede pasar desapercibido. Si aún no lo conocías, quizás sea el momento de considerar participar. Quién sabe, ¡podrías ser el próximo afortunado en recibir uno de sus generosos premios!