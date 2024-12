Confirmado: Esta es la multa que la DGT no para de poner en Navidad y Año Nuevo

La Navidad es una época de celebración, pero también de mucha movilidad, las carreteras se llenan de coches, y la DGT está pendiente de algunos detalles que no tienes en cuenta. Una de las multas más comunes en estas fechas es la de tener mal instalada la bola del remolque. Un accesorio común en muchos vehículos, pero que puede causar más de un dolor de cabeza si no se tiene bien en cuenta.

Si planeas enganchar un remolque o una caravana en estas fiestas, es importante asegurarte de que todo esté en regla antes de salir. Aunque parezca un detalle menor, un pequeño descuido en la instalación de la bola del remolque puede acabar costándote caro. La DGT pone especial atención en estos aspectos, y las sanciones por no cumplir con la normativa pueden ser bastante elevadas.

La multa por el accesorio mal instalado

La famosa bola del remolque, ese accesorio que permite enganchar un remolque o caravana, se ha convertido en protagonista de muchas multas. Lo que no muchos saben es que, si no está correctamente instalada, puedes enfrentarte a una sanción económica bastante alta. Si no se cumple con las normativas, la DGT puede imponer una multa de hasta 400 euros.

Para evitar problemas, asegúrate de que la instalación se realice en un taller autorizado. Además, debes llevar siempre el informe de conformidad y el certificado de instalación emitido por el taller. Estos documentos son esenciales para garantizar que tu bola está homologada y cumple con la legislación vigente.

¿Y qué pasa con la matrícula?

Otro detalle importante que no puedes pasar por alto es la matrícula, si la bola o el remolque cubren la matrícula de tu coche, estarás cometiendo una infracción. La DGT considera que esto impide una correcta identificación del vehículo, y la multa por este error es de 200 euros. Asegúrate de que la matrícula siempre esté visible, sin obstáculos que puedan taparla.

La próxima vez que te pongas al volante con la bola del remolque, revisa que todo esté bien instalado y que no haya nada que obstruya la matrícula. No dejes que un pequeño descuido te arruine las fiestas, ¡y evita las multas!