Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera, confirma su mejor noticia: 'Me encanta'

Lucía Rivera, hija del reconocido torero Cayetano Rivera, está cada vez más cómoda compartiendo detalles de su vida diaria a través de sus redes sociales. La joven modelo ha encontrado en estas plataformas un espacio donde conectar con sus seguidores y mostrar momentos íntimos y divertidos de su rutina. Ahora, Lucía Rivera ha confirmado su mejor noticia: está muy ilusionada con su novio y ha confesado que "me encanta".

Recientemente, Lucía sorprendía a sus seguidores al compartir un video lleno de complicidad y risas junto a su pareja, Fernando Wagner. La escena tenía lugar en el aeropuerto de Barcelona, donde ambos esperaban su vuelo mientras disfrutaban de una cena de sushi.

En el video, Lucía y Fernando se entretenían jugando a un peculiar juego de preguntas y respuestas. La joven modelo no dudó en aprovechar el momento para poner a prueba a su novio con preguntas que reflejaban su cercanía.

Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera, confirma su mejor noticia

“¿Las lentejas que hago o la tortilla de patatas que hago?”, preguntó Lucía, con una sonrisa traviesa. Fernando, sin dudar demasiado, respondió: “Tortilla porque soy más de tenedor”. Una respuesta que provocó risas en ambos y dejó claro lo bien que se conocen.

La siguiente pregunta fue más directa y reveladora: “¿A mí o ser millonario?”. Fernando, mirándola con cariño, respondió sin titubear: “A ti, amor”. Esta confesión no solo provocó una sonrisa en Lucía, sino que también arrancó un suspiro entre sus seguidores, que no tardaron en llenarla de mensajes de mucha admiración.

Fernando, fiel a su estilo espontáneo y cariñoso, añadió entre risas: “Soy el novio perfecto, no me hace falta ser millonario, la verdad”. Este comentario, cargado de sinceridad, selló el momento como uno de los más memorables que Lucía ha compartido en sus redes.

Lucía Rivera le hace una inesperada confesión a su novio

El video no terminó ahí. Entre risas y bocados de sushi, Lucía también confesó algo que la hace feliz: “Hay algo que me encanta del wasabi, que se me abren las fosas nasales”. Una anécdota que, aunque sencilla, reflejó su espontaneidad y su manera de disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Con este video, Lucía no solo compartió un momento íntimo con su pareja, sino que también recibió una de las mejores noticias: su novio la quiere por encima de todo. Este gesto de amor y sinceridad se ha convertido en un verdadero regalo emocional para la joven.

A pocos días de Navidad, Lucía Rivera vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Su relación con Fernando Wagner no solo está llena de cariño, sino también de compañerismo y diversión. Sin duda, este video es la prueba de que, a veces, las mejores noticias vienen envueltas en gestos de amor sincero y cotidiano.