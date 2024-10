Una catalana, asustada tras examinarse de la DGT en Asturias: llaman a la policía

Miles de jóvenes catalanes sueñan con la independencia que brinda un carnet de conducir. Sin embargo, la ilusión choca con una cruda realidad: interminables listas de espera para el examen de la DGT.

Hasta cuatro meses de espera e incertidumbre separan a estos aspirantes de su objetivo de sacarse el carnet de conducir. La impaciencia crece y muchos optan por examinarse en otra comunidad autónoma. Esta es la decisión que tomó Mimi, una barcelonesa que decidió sacarse el permiso de conducción en Asturias, pero ella no se esperaba lo que le acabaría pasando.

La catalana fue interrogada tras hacer el examen de la DGT

Mimi es una joven catalana que viajó a Asturias para presentarse al examen de conducir de la DGT. Y ha generado un debate en redes sociales tras compartir su experiencia en TikTok.

La protagonista del suceso, originaria de Barcelona, explicó que optó por examinarse en Asturias debido a las largas listas de espera en su comunidad autónoma. Una tendencia que, según ella, cada vez es más frecuente entre quienes buscan obtener rápido su licencia.

La joven se examinó y se dio cuenta de que el hombre “miraba su DNI más rato de lo normal”. No obstante, fue al acabar la prueba cuando vio en el aula “a una mujer que no había visto al principio”. Cuando la joven salió de la clase, “esa misma mujer viene, me enseña la placa y es Guardia Civil”, asegura.

Según cuenta Mimi, la agente de la Guarda Civil la llevó “a un cuarto, apartada del resto de alumnos”. Una vez allí le preguntó por qué estaba examinándose en Asturias si era de Barcelona. “Les extrañó que alguien de Barcelona viniera a examinarse a Asturias”, relata.

No obstante, la joven justificó su decisión aludiendo a su segunda residencia en Asturias y la saturación de la DGT en Cataluña. Aunque no se le imputó ninguna irregularidad, el interrogatorio le causó cierta incomodidad, que describió como “intimidante”, especialmente para personas nerviosas o jóvenes.

La publicación de la joven en TikTok ha despertado opiniones divididas. Algunos usuarios ven lógico el control de la Guardia Civil como parte de los protocolos de seguridad para prevenir fraudes. No obstante, otros expresaron su sorpresa ante lo que consideran un exceso de precaución.

La Guardia Civil tiene procedimientos establecidos para evitar posibles fraudes en los exámenes de conducción. Por este motivo, es habitual que pongan especial atención en candidatos que se presenten en comunidades diferentes a las de su residencia habitual​.

Aunque el episodio no tuvo mayores consecuencias, reaviva la discusión sobre la saturación en los procesos de la DGT. Y destaca la importancia de la búsqueda de soluciones para agilizar los exámenes​.