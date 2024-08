Y Carles Puigdemont volvió a mentir

No es la primera vez que miente, y seguramente tampoco será la última. Pero Carles Puigdemont lo ha vuelto a hacer: incumplir la promesa que hizo tanto en campaña electoral como en los últimos días y horas antes de su reaparición fugaz en Barcelona este jueves.

El líder de Junts repitió por activa y por pasiva su “intención de asistir a la investidura” de Salvador Illa. Sin embargo, el pleno que proclamó al jefe de filas del PSC nuevo presidente de la Generalitat, se desarrolló sin su presencia.

Y no es que no lo hiciera porque fuera detenido, no. No lo hizo porque decidió fugarse otra vez ante la incompetencia o connivencia de la cúpula de los Mossos d’Esquadra. Una cúpula que ha quedado en entredicho tras este “fracaso”, tal y como denunciaron sindicatos policiales.

De hecho, tanto el director general de la policía catalana, Pere Ferrer, como el comisario jefe, Eduard Sallent, como el consejero del Interior del Govern, Joan Ignasi Elena, han sido ampliamente criticados por los representantes sindicales de los agentes como de gran parte de la clase política.

En cualquier caso, el estrepitoso fracaso de las fuerzas policiales evidencia el mal trabajo de los mandos de los Mossos, sí. Pero la jornada de este jueves también evidencia la última mentira de un Carles Puigdemont, que dijo que estaría en el Parlament y optó por no cumplir con su palabra.

Su fuga, además, permitió a Salvador Illa ser investido como nuevo presidente de la Generalitat. Y es que, si hubiera sido detenido, el pleno se habría suspendido por orden del presidente del Parlament, el juntaire Josep Rull.

A lo largo de todo el día, fueron unos cuantos los amagos de que pudiera aparecer en la cámara catalana. Desde Albert Batet diciendo desde el atril del Parlament que confiaba en que Puigdemont podría acabar ejerciendo su voto hasta los CDR avisando a la gente de que algo podría pasar por la tarde. Pero nada. El expresident decidió no hacer acto de presencia y Salvador Illa pudo ser investido sin sobresaltos y tal y como estaba previsto. Y eso, que Junts intentó por tierra, mar y aire que se suspendiera la sesión por la tarde.

Al finalizar la jornada, su abogado Gonzalo Boye explicó que Carles Puigdemont se había "vuelto a su casa, dónde tiene su lugar de trabajo", sin especificar a qué casa se estaba refiriendo. "Dijo que vendría a la investidura y yo creo que ha participado de manera clara", explicó. Obviando, claro, que el expresident especificó que volvería "para la sesión de investidura". Y a la sesión no estaba. Para rematarlo, Boye dejó claro que su cliente "no se entregará nunca".

En el 2017, Puigdemont ya dijo en la campaña de las elecciones convocadas tras la aplicación del 155 que volvería. “Si quieres que vuelva el president, tienes que votar el president”, decía el lema de campaña de Junts en los comicios celebrados después del referéndum del 1 de octubre. No lo hizo. Y no fue la única vez que amagó con volver. Ni cuando consiguió la inmunidad como europarlamentario ni para buscar un golpe de efecto en la última campaña electoral. De hecho, no volvió ni por el entierro de su madre el pasado abril, alegando que la "represión" se lo impedía.

Sin embargo, ahora parecía que ahora sí, que esta vez iba en serio. Pues no, tampoco. Volvió, sí. Pero para hacer un acto de poco más de 5 minutos y volverse a fugar. Un espectáculo que le sirvió para tener el protagonismo que tanto lo gusta tener, pero que todavía muchos se preguntan qué utilidad política puede acabar teniendo. De hecho, no fueron pocos los indepes que estallaron contra él. Al final, ni rastro de sus “intenciones” de “asistir a la sesión de investidura” de Salvador Illa. Es, por ahora, la última mentira de Carles Puigdemont a sus propios votantes.