Vídeo: El infierno cotidiano que sufren los vecinos en un barrio de Lérida

La inseguridad es ya una de las principales preocupaciones de los catalanes. El auge de la delincuencia se ha convertido en un problema de orden público, especialmente en las grandes ciudades como Lérida. El alcalde Félix Larrosa ha alzado la voz recientemente contra el problema de la multirreincidencia, que está lastrando barrios degradados por problemas de delincuencia e incivismo.

El digital La Veu de Lleida publicaba esta semana nuevas imágenes de las constantes peleas que se producen en el exterior de los locales de ocio nocturno ubicados en la calle Alcalde Porqueres con plaza Europa. El citado medio puntualiza que se trata de locales latinos. En las imágenes se aprecia como los protagonistas de los altercados son, efectivamente, extranjeros.

Esta es la realidad cotidiana con la que tienen que convivir los vecinos, con peleas debajo de su casa que generan una gran inseguridad. Los comentarios en la publicación en X demuestran el hartazgo de los ciudadanos con este tipo de situaciones.

Críticas a los locales de ocio latinos

Marc afirma que "Lérida se ha convertido en un auténtico vertedero de inseguridad, peleas, violencia, robos, agresiones y delincuencia". Grisel lamenta que "hoy yendo por la calle me he dado cuenta de que no reconozco mi ciudad".

También apuntan que "es un clásico de estos locales en todas partes", mencionando que así ocurrió también cuando empezaron a instalarse en Barcelona. "En todas las zonas donde hay discotecas latinas se lían las mismas tanganas, la solución cerrarlas, y no permitirles estos descontroles", dice otro comentario. Alguien comenta irónicamente que "el problema de verdad es la ultraderecha".

Ciudad tomada por la delincuencia

El alcalde anunció hace unos meses un plan específico contra la delincuencia en barrios especialmente degradados como La Mariola. La realidad es que los problemas de convivencia siguen golpeando a esta ciudad tomada por la delincuencia, donde ya se han producido graves sucesos como palizas y apuñalamientos. Se trata de hecho de una problemática a gran escala que afecta a Cataluña.

Los ciudadanos identifican la permisividad de las autoridades estos últimos años como la principal causa del auge de la delincuencia. Por esoel nuevo gobierno socialista de Salvador Illa ha fijado la seguridad y el orden público como una prioridad para restablecer la paz social.