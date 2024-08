Sílvia Orriols retrata a El Periódico por el homenaje a las víctimas del 17-A

Sílvia Orriols y El Periódico se las vuelven a tener. La alcaldesa de Ripoll ha reprochado a este medio catalán una información tendenciosa sobre el acto de homenaje a las víctimas del 17-A en la localidad gobernada por Aliança Catalana. Ha llamado “panfleto” a El Periódico, recordando que está “subvencionado antes por ERC y ahora por el PSOE”, y ha rectificado la información vertida sobre su gobierno.

No es el primer conflicto entre Sílvia Orriols y El Periódico. El medio ya publicó en enero una información tendenciosa sobre el empadronamiento en Ripoll, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Aliança Catalana y señalarles como racistas. Luego se demostró que no se había vulnerado la ley y que decenas de ayuntamientos catalanes de todos los colores hacen lo mismo con el padrón.

Ahora, el medio subvencionado ha abordado el acto de homenaje a las víctimas de los atentados de 2017 en Ripoll. Lo ha hecho tachando a Sílvia Orriols de “alcaldesa ultra” y acusándola de “usar las secuelas de los atentados para expandir su discurso de odio contra los inmigrantes”. Insiste además en que “ha cambiado los modelos de empadronamiento para los recién llegados, asumiendo que incumple la legislación estatal”.

Nuevo rifirrafe entre Orriols y la prensa subvencionada

Pero además, El Periódico ha acusado a la alcaldesa de “señalar a las comunidades islámicas y entidades magrebíes del municipio” y de ejercer un veto contra ellas. El artículo pone el acento en el “otro Ripoll” supuestamente excluido del acto. Un Ripoll representado por la Asociación de Jóvenes Marroquís del Ripollès y por Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que acusan a Orriols de utilizar a las víctimas para hacer propaganda.

Orriols ha respondido en su cuenta de Twitter que el acto “era abierto y al aire libre”, y que “no vinieron ninguno, todos sabemos por qué”.

El atentado del 17 de agosto de 2017 tuvo lugar en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, pero dejó una profunda herida en Ripoll, localidad de donde salieron los terroristas. Esta es la primera vez que se hace un acto de homenaje en la población centrado en las familias de las víctimas y no en los familiares de los terroristas. Orriols reivindicó Ripoll como la población que se ha levantado contra el terrorismo y no la localidad de la que salieron los terroristas.

Mensaje contundente de Sílvia Orriols

En su discurso, la alcaldesa de Ripoll aclaró que “hemos invitado a todos más allá de las ideologías” y que “los que hoy no están aquí no es porque no hayan sido invitados sino porque han declinado la invitación”.

Orriols lamentó que en 2017 el buen nombre de Ripoll “quedó manchado por un fundamentalismo totalmente ajeno e impropio”. Advirtió que “el terrorismo nos amenaza a todos” y que la lucha “por erradicarlo nos interpela a todos”. En un alegato final, dijo que “hoy Ripoll se postula sin grietas ni eufemismos al lado de las víctimas con el convencimiento de que quienes menosprecian la vida humana, tarde o temprano, serán implacablemente derrotados”.