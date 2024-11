Roban unos móviles, aparecen en una casa okupada y los Mossos no pueden entrar

El problema de la inseguridad en Cataluña suele dejar imágenes inverosímiles. Las más comunes tienen que ver con personas multirreincidentes que acumulan decenas y decenas de delitos. Otras situaciones, también muy tediosas para los vecinos, nos dejan imágenes de degradación e incivismo en muchos barrios, como en el Raval de Barcelona.

Pero la última de estas situaciones ocurrió en Badalona. El pasado fin de semana, un ladrón entró en los vestuarios de un equipo de fútbol y robó carteras y varios teléfonos móviles. Según adelantó el medio Tot Badalona, algunos de los teléfonos robados permitieron a los agentes de los Mossos conocer su localización.

La sorpresa vino cuando los agentes y las víctimas se presentaron en el lugar, que resultó ser la antigua escuela Lola Anglada, que ahora es un edificio okupado. Con las puertas encadenadas, los Mossos informaron de que no podían acceder al edificio porque se considera una residencia privada. “El edificio ocupado es considerado una residencia privada para los ocupantes, cosa que limita la acción policial en este tipo de operaciones”, explicaron los Mossos.

Las reacciones de los usuarios

Como es natural, esto ha generado incomprensión e incredulidad entre los jugadores, sus padres y los vecinos. Por su parte, los Mossos tienen la investigación en marcha para localizar al responsable del robo. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que suele hablar sobre los problemas de inseguridad, en esta ocasión no se ha pronunciado.

La noticia ha tenido bastante recorrido en redes sociales y los usuarios no han tardado en mostrar su indignación. Son mayoría los que no entienden cómo es posible que con la evidencia de un delito los Mossos no pudieran acceder al edificio. “El mundo al revés”, “los delincuentes tienen carta blanca”, “¿Dónde quedan los derechos del ciudadano?”, se preguntaban los usuarios en redes.

Con este nuevo caso, se suma otro episodio de impotencia ante la inseguridad. Esto explica que la ciudadanía vaya acumulando una indignación social que después tiene una traducción política. Y en el caso particular de Badalona, este es uno de los motivos de que el alcalde Albiol tiene mayoría absoluta en la ciudad.