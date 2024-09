La mujer que denunció por abuso a Eduard Pujol da marcha atrás y acusa a Madaula

Entre otras frases ilustres, el expresidente del Consejo de Ministros italiano, Giulio Andreotti, es conocido sobre todo por una. “En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido”, dijo Andreotti. Los casos de ERC y Junts son bastante ilustrativos a este respecto. Y a tenor de las últimas publicaciones, las guerras internas de los partidos procesistas hacen palidecer a todas las demás.

Durante los últimos meses, la guerra dentro de ERC ha tenido el protagonismo por méritos propios. Desde burlarse de enfermos de Alzheimer hasta simular ataques falsos, como ocurrió con el muñeco ahorcado de Junqueras. Lo último que supimos - que confirmamos - es que Marta Rovira quiso sacar rentabilidad política a la situación.

Pero según ha desvelado hoy el diario El País, Junts tampoco se queda corto. Hoy es noticia que una de las mujeres que acusó a Eduard Pujol de abuso sexual, Noemí Llorens, ha admitido que no era cierto. Así mismo, ha señalado a los impulsores de esta campaña de fuego amigo.

Torpedear la carrera de Pujol

A través de una carta enviada al juez, Llorens - concejal en Pineda de Mar - ha explicado la realidad que había detrás del caso. El objetivo de esta carta era conseguir el perdón de Pujol, que tiene beneficios penales para la acusada. Por su parte, Pujol le ha concedido el perdón a cambio de que admitiera públicamente que la acusación era falsa.

De entrada, la concejal admite que “Pujol no me acosó, mantuve una relación afectiva con él que, a mi entender, habría podido acabar mejor”. Así mismo, explica que se sintió “manipulada” por personas del partido. El objetivo no era otro que hundir la carrera ascendente de Pujol.

A pesar de que no da nombres, Llorens sí señala a Aurora Madaula. De hecho, explica que fue Madaula quien animó a Llorens a denunciar porque “esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso”. Y es que, según fuentes del partido consultadas por El País, Eduard Pujol empezaba a ser molesto y a hacer sombra a otros compañeros.

“Era una figura que molestaba porque ocupaba un lugar y tenía una proyección pública que otros, como Aurora Madaula, anhelaban”. Estas mismas fuentes aseguran que el objetivo era “sobredimensionar” todo lo posible el caso contra Pujol.

El partido se apresuró

En realidad, fueron dos las mujeres que acusaron falsamente a Pujol. Una es Noemí Llorens y la otra es Eva Ràfols, que también mantuvo relaciones con Pujol. En un inicio, ambas se reunieron con la encargada de feminismo de Junts, Aurora Madaula.

El resultado de esas reuniones fue un informe inculpatorio contra Pujol. El informe acabó en manos del secretario general del partido, Jordi Sánchez. Y esa misma semana, Elsa Artadi anunció que expulsaban a Pujol del partido y le obligaban a renunciar a su acta de diputado en Madrid.

Ahora bien, ninguna de las dos mujeres presentó denuncias contra Pujol, pero Pujol sí presentó denuncias contra ellas por un delito de injurias. Desde el principio, los jueces advirtieron que las denuncias eran “falsas y calumniosas”. Esto obligó al partido a rectificar.

El caso continúa contra Ràfols

Además de pedirle perdón públicamente, Junts readmitió a Pujol como candidato al Congreso de los Diputados. Y lo último que supimos sobre Pujol es que había sido recompensado como portavoz de Junts en el Senado. Se trata de otro caso de una segunda vida política.

Por el momento, todavía pesa la denuncia contra Eva Ràfols. Además de estar pendiente de juicio, a Ràfols se le impuso una fianza de más de 80.000 euros. No es descartable que Pujol también mueve ficha contra sus compañeros de partido, en particular, contra Aurora Madaula.