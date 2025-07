Lérida deberá empadronar a okupas sin consultar al propietario tras un recurso de ERC

El padrón se ha convertido en uno de los temas estrella de esta legislatura en Cataluña. Los partidos conservadora, desde Aliança Catalana a Junts, pasando por el PP y Vox, exigen más controles a la hora de empadronar. Los partidos de la izquierda se han comprometido a impulsar el padrón universal, para obligar a los ayuntamientos a empadronar indiscriminadamente.

El debate se traslada a ayuntamientos como el de Lérida, donde el PSC y ERC se las han tenido por este tema. El gobierno socialista aprobó en 2023 la obligación de informar al propietario cuando alguien se empadronaba en su vivienda sin un contrato de propiedad o alquiler. ERC presentó un recurso que la jueza ha acabado estimando, y que anula esta medida pensada para disuadir la okupación.

Obligados a empadronar sin contrato

Como ha avanzado El Segre, la sentencia obliga al ayuntamiento de Lérida a empadronar a okupas sin consultar al propietario de la vivienda. De hecho, es algo que ocurre en la mayoría de los municipios de Cataluña. Esta es precisamente una de las razones por las cuales piden reforzar los controles del padrón.

Para la izquierda, el padrón es un derecho que permite el acceso a los servicios básicos y por lo tanto los ayuntamientos tienen el deber de garantizarlo. Advierten que no hacerlo contradice la normativa. Esto implica que, según estos partidos, hay que empadronar a cualquiera que lo pida aunque no cumpla los requisitos -es decir, de forma fraudulenta.

Pero muchos alcaldes advierten de las consecuencias del padrón universal para la seguridad y los servicios públicos. Un control más exhaustivo del padrón impide la okupación y garantiza un mejor control de la población que vive en un municipio. Además, evita el colapso de los servicios públicos que están al borde de la saturación.

El PSC, a favor del padrón universal en el Parlament

ERC es uno de los partidos más vehementes en la defensa del empadronamiento indiscriminado. La sentencia de Lérida les da la razón al afirmar que “la inscripción del padrón es un derecho”, y por lo tanto, una obligación de la Paeria.

La jueza apela al informe de la Sindicatura de Greuges de enero de 2024, según el cual “el padrón no supone el reconocimiento de la titularidad del domicilio”. La sentencia viene a decir que esta medida no menoscaba la posible defensa del propietario ante los posibles okupas. Para la justicia, se trata de dos hechos distintos, y en todo caso, el propietario no tiene derecho a participar en un procedimiento que no ha sido instado por el mismo.

El gobierno municipal ha avanzado que analizará la sentencia para decidir si presenta o no una apelación. Desde la Paeria recuerdan que el padrón tiene todas las garantías, aunque reafirman la necedidad de más controles cuando alguien no presenta la documentación requerida.

ERC, por su lado, ha celebrado la sentencia recordando que el padrón es "una obligación" que da acceso a la educación y sanidad gratuita. Hay que recordar que el PSC suscribió el Pacto Nacional del Padrón junto a ERC, Comuns y la CUP en el Parlament, el pasado mes de junio.