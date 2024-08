Junts vuelve a pedir dinero a sus simpatizantes y les sale el tiro por la culata

El 'procés' no solamente ha sido un 'procés' hacia la nada. También se ha convertido, ya desde hace años, en una máquina de hacer dinero. Un dinero que, en la gran mayoría de las ocasiones, sale de los bolsillos de los fieles seguidores de "la causa".

Camisetas nuevas para cada Diada, merchandising de todo tipo, cuotas de chiringuitos varios como el Consell de la República, libros por Sant Jordi, aportaciones a las 'cajas de solidaridad'... la capacidad de la cúpula del procesismo para hacer pasar por caja a sus seguidores se ha demostrado infinita.

Ahora Junts ha vuelto a la carga. El partido de Carles Puigdemont inició hace unos días una campaña para pedir dinero otra vez. En esta ocasión, para ayudar económicamente a los agentes de Mossos d'Esquadra que ayudaron al expresident a fugarse de nuevo a Waterloo y que han sido suspendidos de empleo y sueldo.

Laura Borràs, Gonzalo Boye, Jordi Turull, Pilar Rahola... pesos pesados de Junts y del puigdemontismo en general se han activado para que sus simpatizantes hagan aportaciones económicas para esta nueva causa. Si bien es cierto que probablemente conseguirán recaudar una buena cantidad, seguro que no se esperaban la reacción que ha tenido una parte importante del independentismo. Una reacción que evidencia la pérdida de tirón que tienen los juntaires con la masa indepe que un día les creyó, pero que cada vez se ven más alejados de sus historias.

Lo ejemplifica perfectamente Bertona Comín, hermana del eurodiputado de Junts, Toni Comín. Ella también pidió dinero para 'los Mossos de Waterloo' y la oleada de críticas fue más que remarcable. Y es que no fueron pocos los que le reprocharon que su hermano intentó colar unas vacaciones con su hija a las cuentas del Consell de la República.

"Sí hombre, que después van a parar a las vacaciones de tu hermano", "concretamente, ¿qué porcentaje se queda Toni Comín para sus cruceros por el Mediterráneo?, "el velero de las vacaciones de verano de este año no se paga solo", "avísame cuando la campaña de solidaridad sea para que tu hermano salga a pasear en velero", "no nos fiamos de los Comín, lo siento", fueron algunas de las respuestas que recibió Bertona Comín.

Sin embargo, las críticas no se limitaron a la hermana del eurodiputado de Junts y las vacaciones de él que quería que pagara el Consell de la República. "¿Con una parte del sueldo de todos los que tienen cargo en Junts no llega?", "el sueldo y gastos los debería pagar Puigdemont como responsable de haberlos metido en este 'merder'" o "me sabe mal, lleva gastados muchos euros, pero ahora por votar a Aliança Catalana y sin ninguna razón les hacéis un cordón sanitario, se acabó", se puede leer en las muchas publicaciones que circulan en redes de los dirigentes de Junts pidiendo dinero.

Que algo está cambiando en el procesismo es algo que llevamos tiempo comprobándolo en las diferentes y recientes citas electorales. Y este caso, el de la reacción de muchos indepes tras pedir nuevamente dinero a sus simpatizantes, no deja de ser otra muestra más del distanciamiento entre los partidos y dirigentes procesistas y el independentismo.