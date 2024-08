El entorno de Junts ya prepara el terreno para una nueva mentira de Carles Puigdemont

9 de abril de 2024. Más o menos, un mes antes de unas elecciones catalanas ya convocadas. Jordi Basté entrevista a Carles Puigdemont en RAC1, la radio más escuchada en Cataluña. El periodista le pregunta al líder de Junts si, en el caso de no conseguir ser ‘president’, su voluntad es la de abandonar la política. Su respuesta es imposible de malinterpretar.

“Si se refiere a política activa, efectivamente. No puedo hacer política activa si no tengo la presidencia. Tiene poco sentido que yo me dedique a hacer de jefe de la oposición”, contestaba Puigdemont.

Cualquiera con dos dedos de frente o, por lo menos, sin una visión distorsionada de la realidad, podría pensar que, tras perder las elecciones y ver como Salvador Illa conseguía la presidencia de la Generalitat, el líder de Junts dejará la política activa, como así aseguró. Sería lo lógico. Sería, básicamente, cumplir con su palabra.

Pero estamos hablando de Carles Puigdemont. Un político que no vendría a ser demasiado amigo de la “lógica” y de eso de “cumplir su palabra”. A pesar de decir claramente que dejaría la política activa si Illa acababa en el Palau de la Generalitat, el entorno de Junts ya se prepara para que no acabe siendo así. Se prepara, pues, para una última mentira del expresident.

“La posibilidad de retirarse no está encima de la mesa”, aseguraba José Antich, director del digital más afín a Puigdemont, El Nacional. Y no solo esto. Fuentes de la dirección de Junts tienen claro que Puigdemont será proclamado nuevo presidente de la formación, sustituyendo a Laura Borràs, en el congreso convocado por el partido para finales de octubre. Pero no se muevan porque, sí, todavía hay más.

Carles Puigdemont no solo ha decidido incumplir su promesa de dejar la política activa para ejercer de presidente de Junts. El líder juntaire también tiene en mente “ocupar la presidencia del grupo parlamentario de Junts” cuando pueda volver de Waterloo (si el Constitucional finalmente avala que se pueda beneficiar de la amnistía). Es decir, su objetivo parece ser ejercer de jefe de la oposición.

“En absoluto me veo de jefe de la oposición. Una persona que ha sido president de la Generalitat no puede estar ni en el Senado, ni el Consejo de Administración de una gran empresa… Por esto hay la ley, que prevé que tienes unas condiciones de expresidente[sueldo, oficina del expresidente, el pago con dinero público de asesores…]para poder tener una actividad pública política de acuerdo con la dignidad de la institución y del cargo”, dijo en esa misma entrevista en RAC1.

Así pues, su entorno ya prepara el terreno para que los fieles a Puigdemont comprendan su última mentira. Parece que ahora la “dignidad del cargo” que tanto defendía ya no es tan importante. Y su principal medio afín ya se mueve para justificar al expresident por su, finalmente, decide incumplir de nuevo su palabra.

Tampoco sería la primera vez que lo hace. Ya en 2017 dijo que el referéndum del 1 de octubre sería “vinculante”. En las elecciones del 12 de diciembre de ese mismo año pedía el voto asegurando que volvería a Cataluña. En las elecciones europeas del 2019, más de lo mismo. Apenas unos días antes de las últimas elecciones generales garantizaba que no harían nunca presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y hace unas semanas, afirmaba que estaría presente en el Parlament para la sesión de investidura de Salvador Illa. Y ya sabemos cómo acabaron todas estas promesas. Una larga lista de mentiras (o cambios de opinión, como dice Sánchez) de Carles Puigdemont en los últimos años, que puede verse ampliada con el incumplimiento de su palabra de abandonar la política activa si no conseguía ser president.