Junts recibe las críticas más salvajes tras reafirmar su sumisión al PSOE: 'Caeréis'

Las redes sociales están marcando el termómetro del debate social en Cataluña. X ha vuelto a dictar sentencia tras el ‘no’ de Junts a la propuesta de moción de censura contra Pedro Sánchez. Pocas veces las críticas al partido de Carles Puigdemont habían sido tan unánimes y con tanta contundencia.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha elegido X como canal para responder a Alberto Núñez Feijóo. Ha criticado que pida su apoyo tras haberse opuesto a la oficialidad del catalán en Europa.

Pero el dirigente de Junts ha evitado cualquier crítica al PSOE, partido al que seguirán sosteniendo en el Gobierno pese a la corrupción. Esto ha generado una avalancha de críticas. Las respuestas a la publicación de Turull reflejan el desprestigio actual de Junts, que muchos ven como un partido sumiso al PSOE igual que ERC.

Avalancha de críticas a Junts

Jordi Turull le dice a Feijóo que "debe ser muy de la broma". "Lo que es muy de la broma es que continueis dando apoyo a Sánchez a cambio de mantener los sillones, traidores", apunta un comentario. Otro señala la "sumisión" de Junts a Pedro Sánchez "aunque no haya cumplido nada de lo que había prometido",

Jordi piensa que todo esto es “una excusa” para seguir sosteniendo a Sánchez, y se pregunta “cuál es la diferencia con Esquerra”. Daniel dice que "Sánchez os arrastrará a todos hacia la cloaca", y que mientras "aumentan la inmigración, la inseguridad y los impuestos".

Una opinión parecida a la @Cat_apum, que dice que "vosotros sois más de vender a un pueblo a cambio de sillas". Cree que "Pedro Sánchez está acabado" y que Junts "caerá con él". "Seguid así que apoyando a Pedro Sánchez os está yendo muy bien", dicen irónicamente.

Muchos piensan que el PSOE y el PP son lo mismo cuando se trata de Cataluña. Pero que Junts está dando apoyo de forma acrítica al PSOE para mantener el poco poder que le queda. También afirman que si Feijóo ha pedido esto a Junts es "porque os conoce y sabe que sois capaces de todo solo para mantener vuestos sillones".

Más opiniones: "No es Feijóo quien os tiene que pedir una moción de censura a Sánchez, es que ni lo tendríais que haber investido". "Si tuvieráis un mínimo de decencia no apoyaríais a Sánchez. No todo vale en política, sois tan corruptos como ellos".

Puigdemont tiene un serio problema

Estos mensajes no dejan de reflejar lo que dicen las encuestas, y es que Junts es el partido de Cataluña que más está bajando. Puigdemont tiene un problema grave. Ha quedado atrapado en las garras de Pedro Sánchez y su prestigio personal y el de su proyecto están quedando cada vez más tocados.

Faltan solo dos años para las elecciones municipales y Junts no solo no levanta cabeza sino que la hunde cada vez más. Aliança Catalana le está comiendo claramente la tostada. Y esto le obliga a dar bandazos como recientemente con el velo islámico.