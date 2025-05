Indignación tras el robo que ha dejado grave a una anciana de 91 años en Manresa

Ciudadanos de Cataluña llevan tiempo mostrando su indignación ante el aumento de la inseguridad. La rabia es mayor cuando las víctimas son personas vulnerables. Como la anciana de 91 años que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente tras ser víctima de un robo con violencia en Manresa (Barcelona).

Es la segunda anciana víctima de un robo con violencia en pocos días en Manresa. El suceso ha provocado una cascada de reacciones en X. Claman contra el alcalde de ERC, Marc Aloy, y los partidos condescendientes con la delincuencia.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el mediodía del miércoles. Una mujer mayor fue asaltada en el centro de Manresa por una mujer que le robó el reloj y la tiró al suelo. La víctima fue trasladada al hospital con una rotura de fémur y tendrá que ser operada.

La ladrona utilizó la técnica del abrazo para intentar sustraer el reloj a la víctima. La llegada del marido de la víctima hizo que la agresora tirara la anciana al suelo, provocándole las graves heridas. Luego subió a un coche que la estaba esperando para huir del lugar.

Dos testigos dieron la voz de alarma y varias patrullas de Mossos se desplegaron para dar con el vehículo sospechoso. La policía mantiene abierta la investigación, mientras cunde la indignación en Manresa. Hace solo una semana, otra mujer intentó matar a pedradas a una anciana de 89 años que quedó gravemente herida.

En este caso los hechos se atribuyen a los supuestos trastornos mentales de la agresora, una joven de 22 años que ha ingresado en prisión. Manresa es una de las ciudades donde más ha crecido la criminalidad -un 7,7% en el último año.

La indignación

El concejal del Front Nacional de Catalunya (FNC), Sergi Perramon, se ha manifestado sobre estos sucesos. Ha afirmado que “hay crímenes que antes eran impensables”, y ha culpado a “la política garantista” de la situación actual. Ha dicho que es urgente “poner límites”.

Más allá de la política, vecinos y vecinas de Manresa han mostrado su indignación en X.

Abundan los mensajes insultando a la agresora y sus cómplices. "Si alguien es capaz de hacer esto a una anciana de 91 años, que me perdonen pero no merece ni la cárcel", sugiere un vecino indignado. "Todo por culpa del welcome refugees, de los progres y de la chusma", apunta otro de los comentarios.

Los mensajes transmiten mucha rabia, y desazón ante la degradación que experimenta Manresa desde hace tiempo. "Que lleguen las elecciones ya", pide un manresano. Muchos dicen que "hay que acabar" con los partidos de por activa o por pasiva amparan la delincuencia.

Una vecina dice que “salir por la ciudad si eres una persona mayor da mucho miedo”, y culpa directamente al alcalde por convertir Manresa en "un nido de delincuencia". Un vecino afirma que "Manresa es ahora mismo una trinchera", y recomienda "sacar a los ancianos y a los niños de allí". Para muchos, Manresa es "una ciudad perdida" y lo único que queda es "huir".