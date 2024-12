Juana Dolores dice que ‘mataría’ a una conocida influencer de derechas

La batalla cultural está más activa que nunca y las redes sociales han llevado a la izquierda a perder mucho terreno. Se trata de un ámbito que el poder mediático no puede controlar, y esto explica que los jóvenes sean inmunes a la prensa. Porque si una figura tiene ahora mucho más impacto que un periodista, esa figura es la del influencer. Y durante los últimos meses han ido apareciendo influencers que no comulgan con el relato progresista.

El ejemplo más famoso es el de Roro Bueno, una joven que se ha hecho muy famosa por sus vídeos domésticos en los que, por ejemplo, hace toda clase de recetas para su pareja. Roro adquirió aún más visibilidad en la DANA, cuando colaboró con la organización Revuelta, que es cercana a Vox. Aunque ella aseguraba que no le importaba la orientación política de la ayuda.

Paradójicamente, Roro ha recibido críticas muy duras, e incluso insultantes, por parte de otras mujeres que están en el ambiente feminista. Le acusan de perpetuar los estereotipos de género, de blanquear a la extrema derecha, de ser una reaccionaria, etc. Y la última figura de izquierdas que se ha sumado a los insultos ha sido la polémica escritora y actriz catalana Juana Dolores.

Las polémicas palabras de Juana Dolores

En un podcast reciente, Juana Dolores se refirió a Roro como “puta fea”, a la cual también dice que mataría. “Eres una imbécil y una reaccionaria”, añade Juana Dolores, que también critica que Roro obtuviera un presunto “rédito político” de la tragedia de la DANA:

Estas imágenes se han hecho muy virales y han despertado la indignación de los usuarios. Son muchos los que señalan que ya parece estar normalizado esta clase de discurso de odio entre la izquierda. Por esto se preguntan qué pasaría si alguien de derechas se refiriera a Juana Dolores como “puta fea” o “imbécil”.

Y también son muchos los que recuerdan que estos discursos no calan entre la juventud, sino todo lo contrario: les alejan todavía más de la izquierda. “Y luego se preguntan por qué la gente ya no les presta atención y ya no les compra sus ideas”, comentan los usuarios. Aunque la conclusión mayoritaria no es otra que “siempre repartiendo odio, lo que llevan dentro”.