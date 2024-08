Arnaldo Otegi provoca una nueva pelea en el procesismo: 'Eres patético'

El procesismo está en crisis. La guerra abierta entre Junts y ERC tras los votos republicanos para investir a Salvador Illa no cesa. Y el último elemento que ha provocado la última pelea ha sido Arnaldo Otegi.

En Junts las cosas están que arden. La formación presidida por Laura Borràs está en proceso de asimilar que perdieron las elecciones y, de paso, las opciones de que Carles Puigdemont pudiera ser presidente del Govern. Y, en este proceso que les está llevando al aislamiento político, han decidido disparar contra todo aquel que no les siga la corriente.

Para los juntaires, en ERC ya son oficialmente traidores, botiflers y unos vendidos. Y quien cuestione la estrategia (si es que la hay) de Puigdemont, más de lo mismo. El último que ha puesto en duda el plan del líder de Junts ha sido Arnaldo Otegi. Y sus palabras han desencadenado una nueva disputa en el procesismo.

El líder de Bildu se mostró "sorprendido" por el hecho de que Carles Puigdemont no asistiera al pleno de investidura de Salvador Illa y decidiese fugarse de nuevo. "Supongo que responde a su estrategia", dijo, y se preguntó "desde el respeto" cuál es la "lógica política" que le llevó a tomar esta decisión. Como hemos dicho, en Junts ya no toleran que nadie cuestione sus acciones y, claro, los palos a Otegi no tardaron en llegar.

"Ai, Otegi, Otegi, huye del fango antes de que te ensucie", decía Lluís Llach, presidente de la ANC y portavoz no oficial del puigdemontismo. También se pronunció al respecto Agustí Colomines, diputado de Junts en el Parlament, que fue un paso más allá. "Un poco de respeto, amigo Arnaldo Otegi, que durante años hemos tenido que callar para no ofender", exclamó.

Eso sí, las palabras que provocaron la nueva pelea entre procesistas fueron las de Gorka Knorr, que no se mordió la lengua para atacar a Otegi. Este catalán formó parte del PNV y después de Eusko Alkartasuna, partido del que fue eurodiputado y años más tarde vicepresidente del Parlamento vasco. Más allá de empalmar varios cargos en el gobierno vasco y en el Govern de la Generalitat, en las elecciones europeas de 2019 acompañó a Puigdemont en las listas de Junts.

El caso es que Gorka Knorr le dijo lo siguiente a Otegi: "El día que podamos hablar de lo que sufrimos con las diferentes marcas de Batasuna... Basta ya de bromitas de mal gusto. ¿Rufián 2?". La campaña juntaire contra Otegi causó indignación en ERC, que recordemos, es aliado de Bildu (concurren juntos a las elecciones europeas).

Andreu Pujol, teniente de alcalde de los republicanos en Breda (gobiernan en coalición con Junts y la CUP) y colaborador en varios medios de comunicación, arremetió contra Junts por los ataques a Otegi. "Hoy, la campaña de desprestigio de turno es contra Arnaldo Otegi. Algún diputado de Junts apunta -y el presidente de la ANC- y todo de usuarios anónimos disparan abonándose al insulto y a la descalificación. ¿El motivo? Opinar", dijo.

Gorka Knorr, desatado, le respondió con un "eres patético". De este modo, en las últimas horas hemos tenido un nuevo capítulo de una guerra entre Junts y ERC que no hace más que evidenciar la degradación de un procesismo en caída libre.