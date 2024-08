Alvise Pérez destroza a Carles Puigdemont con pocas palabras

El regreso de Carles Puigdemont está en boca de todos. El líder de Junts volverá a pisar Cataluña tras casi siete años fugado de la justicia. Y lo hace con la intención de reventar el pleno de investidura de Salvador Illa, que está previsto que se celebre este jueves a las 10.00 horas.

Uno de los que no ha podido evitar opinar al respecto ha sido Alvise Pérez. El eurodiputado por el partido Se Acabó La Fiesta se ha mostrado contundente, hasta el punto de destrozar a Carles Puigdemont con tan solo unas pocas frases.

En una publicación en sus redes sociales, Alvise Pérez ha reprochado al expresidente de la Generalitat que haya decidido volver justo ahora para intentar sacar rédito político y presionar a ERC para que no voten a favor de la investidura de Salvador Illa. Y lo ha hecho, además, recodándole alguna de las veces que habría podido volver, pero no lo acabó haciendo.

"Hola, Carles Puigdemont. El 24 de abril falleció tu madre, y no te presentaste en su entierro porque la “represión española” te lo impedía, pero ahora sí vas a montar el circo en el Parlamento para aprovecharte de la presión política con tu amnistía. Pocos ejemplos son mejores para constatar la basura de ser humano que eres, prófugo criminal", ha sentenciado el líder de Se Acabó La Fiesta.

De hecho, el reproche de Alvise Pérez a Carles Puigdemont ha sido utilizado en más de una ocasión por parte de un sector del independentismo. No son pocos los indepes, cada vez más alejados del procesismo que representa el líder de Junts, que no entienden los motivos por los que el expresident haya decidido volver ahora, para la investidura de Salvador Illa, cuando ha tenido más ocasiones para hacerlo. Es más, esta no es la primera vez que Puigdemont asegura que volverá.

Fue en la campaña electoral de finales del 2017, justo después de la aplicación del artículo 155, cuando Junts utilizó este argumento para pedir el voto para Puigdemont. "Para que vuelva el president, se tiene que votar al president", decían. El resto de la historia ya lo conocemos: no volvió y se pasó casi 7 años en Waterloo. Sin embargo, ahora parece que sí que cumplirá con su palabra, a pesar de que su regreso acabe provocando su detención.