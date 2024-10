Sílvia Orriols pide al Govern suspender las ayudas a Palestina

Salvador Illa se ha sometido esta mañana a su primera sesión de control en el Parlament como presidente de la Generalitat. La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha pedido la suspensión de las ayudas a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). El anterior gobierno de ERC, con Pere Aragonès al frente, destinó 2 millones de euros de los presupuestos a esta organización.

Sílvia Orriols ha hecho referencia a la aprobación por parte del anterior gobierno de una aportación de 1,6 millones de euros para la UNRWA. “Los partidos de izquierda de esta cámara se escandalizan por la pobreza infantil que golpea Cataluña, pero luego regalan nuestro dinero a un organismo investigado por sus vínculos con el terrorismo islámico”, ha reprochado Orriols. Ha preguntado “cuántos menús escolares se podrían pagar con este dinero”, y ha acusado a esos partidos de “comedia”.

La líder de Aliança Catalana ha recordado que UNRWA promueve “la demonización de los judíos y del Estado de Israel”, y defienden “la vía armada como única solución al conflicto”. Algo que según ha dicho “contradice el mensaje de paz y solidaridad que debería defender la ONU, y los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos que reivindica la Generalitat”.

Orriols ataca a la UNRWA

Orriols ha preguntado a Salvador Illa si "contribuir con dinero público al adoctrinamiento de niños en la violencia y el odio no nos convierte en cómplice de la barbarie". La diputada ha pedido suspender estas ayudas, atacando directamente a la UNRWA y sus vínculos con el terrorismo.

Ha citado varias investigaciones de los servicios de inteligencia israelianos, según los cuales cerca de un 10% de los trabajadores de esta agencia de la ONU tenían relación con el grupo terrorista Hamás. Estos trabajadores, vinculado también al ataque del 7 de octubre de 2023, han sido despedidos o apartados. "¿Quién nos demuestra que no hay más? ¿Cómo sabemos que nuestro dinero no sirve para financiar a quien secuestra, viola, tortura y asesina a civiles israelianos?", ha preguntado Orriols.

Finalmente ha recordado que el contribuyente más generoso de esta organización, Estados Unidos, ha suspendido los pagos por las sospechas que se ciernen sobre la UNRWA. Ha preguntado a Salvador Illa cuándo esperan suspender las aportaciones de Cataluña.

Respuesta de Salvador Illa

Salvador Illa ha respondido que "no suspenderemos nada" y ha dicho que "la mayoría de los catalanes se sienten orgullosos de la solidaridad de la Generalitat con las víctimas del conflicto bélico". A continuación ha mostrado su apoyo a las Naciones Unidas y a su secretario general Antonio Guterres, declarado persona non grata por Israel. Illa ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre, así como "los actos que no respetan el derecho humanitario como los de Israel".