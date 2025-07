Turistas no, pateras sí

Leemos en las fakenews (en concreto en dbalears.cat, web micro-diminuta dedicada a la comedia involuntaria) que la 'Plataforma per la Llengua', después de estudios llevados a cabo por gente muy estudiosa, ha concluido que la "turistificación" afecta al "uso social del catalán". El despropósito es tan enorme que se necesita un análisis pausado.

En primer lugar, ¿qué es eso del uso "social" de un idioma? Todos los usos de un idioma son sociales, a excepción del caso en el que un señor se pierde en el bosque y muere deshidratado, cubierto de hormigas y polvo, maldiciendo su suerte en su lengua materna. Los idiomas son justamente el modo en que se constituye la comunidad, la nación, el pueblo. A un nivel más profundo, son el sustrato antropológico que nos constituye en lo que Aristóteles llamó "animal político", es decir, criaturas gregarias.

Para afinar aún un poco más: no hay usos asociales del idioma, pero desde luego sí que hay usos antisociales. Nos referimos a gente que usa el idioma para decir estupideces tan colosales que merecen el rechazo unánime de sus contemporáneos. En este caso, los principales ejemplos de uso antisocial del catalán serían los señores Puigdemont, Junqueras, Turull, Cuixart y toda la banda de Alí Babá que lleva engordando desde 2017 a costa del estado opresor.

Luego tenemos el término "turistificación". A la izquierda hay que reconocerle un especial talento para crear neologismos feísimos. Si llegan turistas, es que el territorio está siendo "turistificado"; se supone que, si el Bayern juega en el Nou Camp, el estadio está siendo "bayernificado", por la misma lógica. En cualquier caso, los estudiosos de la 'Plataforma' han descubierto que los turistas no hablan catalán. ¿Quién lo hubiera dicho? Todos suponíamos que, en Alemania, en Italia o en Inglaterra, el catalán es la lengua mayoritaria entre quienes quieren vacaciones de sol y playa. Pero resulta que no.

A continuación, los estudiosos, en pleno éxtasis intelectual, descubren que, si un territorio lingüístico se llena de gente de fuera de dicho territorio, la lengua propia retrocede. De nuevo, el hallazgo es digno del premio Nobel. Toda subvención que reciba la 'Plataforma per la Llengua' es poca, dado el alcance fabuloso de sus investigaciones.

Lo que nadie explica es por qué dicha lógica no se aplica a los miles de magrebíes y subsaharianos que alegran nuestras calles con sus machetes. Hay un misterio ahí, que sin duda los estudiosos que redactan estudios aclararán en las próximas décadas. De momento, solo podemos constatar que la izquierda enarbola al mismo tiempo las banderas de "Tourists go home" y "Refugees welcome". Su propuesta es sacar del país a quienes aportan riqueza (los turistas) para sustituirlos por los que devoran la riqueza (las masas de inmigración ilegal), seguramente con el fin de conducirnos a todos a la locura, la miseria y la ruina moral.

En realidad, el principal problema de la cultura propia es que su defensa está, a día de hoy, en manos de personas como los estudiosos de la 'Plataforma per la Llengua', gente que demasiado tiene con respirar y mascar chicle al mismo tiempo. La mezcla de ineptitud intelectual y ceguera izquierdista es exactamente la receta que nos ha traído hasta aquí: el Ramadán es cultura catalana, pero hay que suprimir las habaneras.

Según la propia página web de la 'Plataforma', vienen recibiendo más de tres millones al año en subvenciones de parte de todo tipo de administraciones. Poco parece, para tan magnífica tarea, para tan fecundas aportaciones, para tanto esplendor y liderazgo.