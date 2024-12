Yulen Pereira reaparece y confirma lo de Anabel Pantoja: 'Hace mucho tiempo que...'

Yulen Pereira ha reaparecido confirmando lo de Anabel Pantoja: que no tienen contacto y que “hace mucho tiempo que no coincidimos”. El esgrimista fue la última pareja reconocida de Anabel antes de que se convirtiera en madre con David Rodríguez. Su ruptura estuvo envuelta en rumores de infidelidad, pero Yulen ha borrado por completo a la influencer de su vida.

Pereira también se ha pronunciado sobre el nacimiento de la hija de Anabel, confesando que no la ha llamado para felicitarla. Eso sí, le desea todo lo mejor y espera que sea muy feliz junto a su actual pareja.

Yulen Pereira confirma que no tiene contacto con Anabel Pantoja

Yulen Pereira reaparecía en la premier de la película Mufasa: El Rey León que ayer se estrenó en Madrid. Los cines Kinépolis de Ciudad de la Imagen desplegó su alfombra roja para recibir a un gran número de caras conocidas que asistieron al evento. Entre ellas, la del esgrimista, la última pareja conocida de Anabel Pantoja.

En esta reaparición, Yulen confirmó lo de Anabel: que no tienen contacto y que “hace mucho tiempo que no coincidimos”. El exsuperviviente fue preguntado sobre la última hora de la influencer y su reciente maternidad. Sobre si había llamado a Anabel para felicitarla por el nacimiento de su hija Alma, Yulen se mostró rotundo.

“No la he llamado porque hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella”, confesó. Con estas declaraciones, el esgrimista deja patente la nula relación que mantiene con su expareja. También se desprende que, incluso en un momento tan dulce para Anabel, Yulen ha optado por mantenerse distante.

Hace unos días, el exsuperviviente le lanzó un golpe a Anabel al confesar el motivo de por qué no había tenido un hijo con ella. Pereira desea ser padre joven, pero durante su relación con la influencer vio que ella “no era la adecuada”.

Lo que demuestra que existe un cierto rencor que ha hecho imposible que exista una buena relación entre ellos. Un hecho que el propio Yulen ha confirmado al desvelar que no mantiene ningún tipo de contacto con ella.

Yulen Pereira no quiere recordar su pasado junto a Anabel Pantoja

Yulen se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones después de un año postolímpico cargado de emociones. A la premier del Rey León asistió solo y la pregunta obligada fue si ha encontrado o no el amor. La respuesta de Pereira fue clara y negó estar enamorado, eso sí, no cerró la puerta a rehacer su vida algún día.

No obstante, admite que prefiere estar centrado en “lo mío y no en el amor”, por lo que tampoco está buscándolo. Quien sí parece haber encontrado una estabilidad es Anabel, quien se encuentra disfrutando de su reciente maternidad. Junto a ella se encuentra su pareja, David Rodríguez, que no se separa de ella en ningún momento.

La influencer está viviendo una de sus mejores etapas y sobre ello Yulen deslizó su opinión. “Le deseo lo mejor, hay que llevarse lo bueno. Le deseo lo mejor para ella y su pareja actual”, manifestó.

También desveló cómo es realmente Anabel y si es tal cual se muestra en las redes sociales. La sobrina de la tonadillera triunfa por ser la “anti influencer” y compartir con todos una realidad sin filtros. Lo que le ha costado ser el blanco de numerosas críticas, aunque ella se niega a cambiar para complacer a sus haters.

“Ya la conocéis, es así”, se limitaba a asegurar sin querer ahondar más en el carácter o la forma de ser de su expareja. “Tampoco quiero hablar mucho del pasado”, añadía, zanjando el tema y dejando claro que no quiere remover su historia con Anabel.