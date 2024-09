Yulen Pereira confirma los rumores sobre Anabel Pantoja: 'Siempre ha sido...'

Yulen Pereira, expareja de Anabel Pantoja, ha vuelto a ser el centro de atención de los medios, aunque su relación con ella terminó hace más de un año. En el desfile de Félix Ramiro, donde ha ejercido de modelo, ha sido inevitable que se le preguntara sobre la situación actual de la joven. Y él ha respondido confirmando un rumor.

Con su característica educación y discreción, el deportista ha desvelado lo que se sospechaba. Ha dejado claro que ella está feliz, por estar embarazada, ya que “siempre ha sido su sueño”.

Yulen Pereira confirma el buen momento de Anabel Pantoja

Durante su conversación con los medios, Yulen Pereira ha revelado algo que ha despertado gran interés entre los seguidores de Anabel Pantoja. Según el esgrimista ha contado a Europa Press, ella está cumpliendo su deseo profundo en la vida. Ha dicho “Sé que va a ser madre, que va a tener una niña”.

“Siempre ha sido su sueño, siempre ha querido tener un bebé”. Confesión que él ha realizado con un tono de respeto y cordialidad hacia la joven, pese a no estar ya en contacto con ella.

Esta confirmación llega en un momento en el que Anabel ha mantenido cierto silencio sobre su vida personal. Aunque ha revelado sus problemas de anemia en esta recta final de la gestación.

A pesar de que la relación entre él y Pantoja terminó abruptamente, ha dejado claro que no guarda rencores hacia su ex. Ha dicho: “Lo único que le puedo decir es que le deseo lo mejor”, dejando ver que, aunque no tienen contacto, le guarda respeto sincero. Con estas palabras, Yulen ha cerrado cualquier puerta a posibles malentendidos o rumores de enemistad entre ellos.

Además, estas declaraciones muestran una madurez por parte del esgrimista, quien ha sabido dejar el pasado atrás y continuar adelante de manera positiva. La prensa no ha dejado de preguntar sobre su ruptura, pero él ha sido claro al no alimentar polémicas, manteniéndose centrado en su propia vida.

Yulen Pereira confiesa cómo se encuentra

Durante la misma entrevista, Yulen Pereira también ha hablado de su situación actual, tanto en el ámbito personal como profesional. Con una sonrisa, ha afirmado: “Estoy soltero y feliz, centrado otra vez en el deporte y con un par de proyectos que quiero sacar”.

Él, que en los últimos tiempos ha retomado con fuerza su carrera deportiva, ha conseguido encontrar el equilibrio entre sus ambiciones personales y profesionales. De ahí que ha admitido: “Mi corazón está tranquilito, sin dolores de cabeza y muy feliz”.

Esta actitud positiva y enfocada en el bienestar personal es algo que él ha mantenido a lo largo de su ruptura con Anabel. Y es que siempre ha optado por mantener la compostura y evitar las confrontaciones mediáticas que a menudo rodean a los famosos.

Por su parte, la joven Pantoja está viviendo una de las etapas más importantes de su vida: la de convertirse en madre. La influencer se encuentra en plena cuenta atrás para tener un hijo con su actual pareja, David Rodríguez.