Yulen Pereira da un susto a Anabel Pantoja en pleno embarazo: 'Me he enterado de...'

Yulen Pereira dio un susto a Anabel en pleno embarazo: “Me he enterado de que va a tener un hijo o una niña”, declaró. Yulen añadió que, desde que rompieron, no ha sabido nada de ella hasta el punto de desconocer el sexo de su bebé. El esgrimista ha confirmado que ha pasado página a su historia con la sobrina de Isabel Pantoja y no está interesado sobre su vida.

Eso sí, le deseó todo lo mejor y se alegró de que por fin haya hecho su sueño de ser madre realidad. “Era lo que ella quería”, explicó Pereira sobre qué buscaba realmente Anabel. En la actualidad, Yulen está centrado en su carrera deportiva y confesaba estar soltero.

Yulen Pereira le da un susto a Anabel en la recta final de su embarazo

Yulen Pereira acudió el pasado lunes 16 de septiembre a la Fashion Week que durante una semana se celebra en Madrid. Por su alfombra roja han desfilado multitud de caras conocidas y el esgrimista fue una de ellas. Hacía tiempo que no concedía declaraciones, pues ha tomado la determinación de poner distancias con los medios de comunicación.

Sin embargo, Yulen se prestó a las preguntas de los reporteros que, tras saber sus gustos por la moda, le preguntaron por Anabel Pantoja. “Me he enterado, no sé cuándo, que va a tener un hijo o una niña pronto”, declaró Pereira con gesto de estar completamente desconectado. El exsuperviviente demostró desconocer por completo los detalles sobre la buena nueva de Anabel.

Con sus declaraciones, Yulen le dio un susto a la influencer porque confirma que no está interesado en la vida de su expareja. Aunque sabe de su embarazo, no se ha preocupado en conocer los detalles de la feliz etapa por la que atraviesa Anabel.

Yulen no solo no sabe cuándo dará a luz Anabel, sino que tampoco sabe si lo que espera es niño o niña. Algo que ella se encargó de anunciar en su fiesta de cumpleaños y de lo que los medios se hicieron eco. Mientras eso sucedía, Yulen ha permanecido ajeno a la alegría de su expareja y no ha querido saber nada sobre la buena nueva.

Yulen Pereira confirma en qué punto está su relación con Anabel

La historia de amor entre Yulen y Anabel fue tan pasional como breve. Su romance apenas duró un año y ambos confirmaron la ruptura a principios de 2023. Aunque el esgrimista ha evitado hablar sobre la sobrina de Isabel Pantoja, sí que ha dejado claro que no mantienen ningún contacto.

“Siempre que me preguntáis, siempre digo lo mismo, no sé nada de ella desde que lo dejamos”, declaró el pasado lunes. A pesar de este nulo contacto, Pereira se alegra por su embarazo y le desea “todo lo mejor”.

Sin embargo, hay un pequeño detalle en sus declaraciones que podría no sentarle nada bien a Anabel. Mientras Yulen se alegraba por su embarazo, aseguró que “es lo que estaba buscando”. Unas palabras que ponen el foco en los intereses de la influencer quien, por fin, ha logrado su objetivo junto a David Rodríguez.

Sea como fuere, lo cierto es que Yulen ha pasado página a su pasado con Anabel hasta el punto de saber cuándo dará a luz. No parece interesarle nada de la vida de la influencer y solo está enfocado en su carrera deportiva.

Una carrera que ya ha comenzado con las sesiones de entrenamiento que le ocupan gran parte de su día a día. En lo que respecta al amor, Yulen reconoce que está soltero y que todavía no ha conocido a nadie especial. “Estoy soltero y feliz”, sentenciaba con una sonrisa.