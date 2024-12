Isa Pantoja suelta un inesperado bombazo sobre su antigua niñera, Dulce Delapiedra

En las últimas semanas, los rumores sobre la relación entre Isa Pantoja y Dulce Delapiedra no han cesado. Diversos medios aseguraban que Isa estaba molesta con su exniñera tras su última aparición televisiva. Ahora, la hija de Isabel Pantoja ha soltado un bombazo que nadie esperaba escuchar.

"A mí no me gustó que fuera. No quería seguir removiendo el tema. Yo prefería que en ese momento no hubiera hecho esa entrevista", confesó Isa durante una intervención pública.

Con estas palabras, Isa confirma que su incomodidad era real, pero también pone freno a los rumores que apuntaban a un distanciamiento definitivo con Dulce.

La bomba de Isa Pantoja: aclara por qué sigue al lado de Dulce Delapiedra

Isa ha sido contundente al hablar de las personas más importantes en su vida. "No quiero perder la relación ni con Dulce ni con Anabel", afirmó. Estas dos figuras del clan Pantoja tienen un lugar especial en su corazón, pero es Dulce quien ha desempeñado un papel fundamental en su historia.

Desde su infancia, Dulce fue mucho más que una niñera. Isa lo sabe y no duda en reconocerlo. "Para mí es lo más cercano a una madre que tengo, yo le puedo decir que prefiero que no haga la entrevista, pero no voy a perder el contacto con ella".

Dulce Delapiedra es como una madre para Isa Pantoja

La colaboradora también ha querido destacar el apoyo incondicional que ha recibido de Dulce en los momentos más duros de su vida. "Ella ha estado treinta y pico años dedicados a mí. Sigue estando por mi hijo".

En este sentido, Isa Pantoja recalca el papel casi maternal que Dulce Delapiedra ha desempeñado, no solo en su vida, sino también en la de su hijo Albertito.

"Sin desmerecer el papel de mi madre, ha ejercido como una abuela con mi hijo. Ella se ha volcado con él", subrayó Isa. Estas palabras confirman el profundo agradecimiento que siente hacia Dulce, quien ha sido un pilar fundamental en su maternidad.

Con esta intervención, Isa Pantoja ha querido zanjar cualquier especulación sobre un posible distanciamiento con Dulce. "Sigo al lado de Dulce porque ha ejercido como una madre para mí y como una abuela para mi hijo", afirmó con rotundidad. Esta declaración no deja lugar a dudas: su relación con Dulce está basada en el amor, la gratitud y el respeto mutuo.

A pesar de las diferencias que puedan surgir, Isa Pantoja deja claro que Dulce siempre será una parte esencial de su vida. Su apoyo incondicional y su dedicación a lo largo de los años han forjado un lazo que nada ni nadie podrá romper.