Julen Pereira desvela el verdadero motivo por el que no fue padre con Anabel Pantoja

Julen Pereira ha tomado una decisión que ha dejado a todos sorprendidos: no volverá a hablar sobre su relación con Anabel Pantoja. El esgrimista, quien vivió una mediática historia de amor con la sobrina de Isabel Pantoja tras conocerse en Supervivientes ha demostrado que ha pasado página. El joven ha confesado el verdadero motivo por el que no fue padre con Anabel Pantoja, al desvelar que nunca se lo planteó.

La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira fue una de las más comentadas y seguidas por la prensa durante meses. Parecían inseparables y, durante su tiempo juntos, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Sin embargo, la relación llegó a un abrupto final después de la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos en febrero de 2023.

Poco después de su ruptura, Anabel Pantoja sorprendió a todos al iniciar una relación con David Rodríguez, exfisioterapeuta de su tía Isabel, de manera discreta. Esta nueva relación ha avanzado rápidamente, y ahora la influencer se encuentra a solo un mes de convertirse en madre por primera vez.

Anabel Pantoja ignora a Omar Sánchez

Su embarazo ha generado aún más interés en la vida de Anabel. Especialmente después de que recientemente se la viera junto a su exmarido, Omar Sánchez, en el desfile de Ágata Ruiz de la Prada. Lo que parecía ser una oportunidad para un reencuentro cordial entre ambos terminó en un incómodo desplante.

En lugar de saludar a Omar, Anabel decidió girar la cara y lo ignoró por completo ante las cámaras. Este gesto no pasó desapercibido y ha avivado las conversaciones en torno a las dinámicas de sus relaciones pasadas.

Yulen Pereira desvela qué decisión ha tomado respecto a Anabel Pantoja

Al ser preguntado sobre este episodio, Yulen Pereira no ha querido entrar en polémicas. “Ni lo sé ni lo quiero saber. Creo que es un tema que ya voy a dejar en el pasado”, respondió Yulen.

“Prefiero no contestar a eso, la verdad. Las actitudes de Omar y las actitudes de Anabel creo que no las voy a comentar porque no me incumben ahora mismo. Y ahí lo voy a dejar”, insistió Pereira.

En varias ocasiones durante la entrevista, Yulen reafirmó que su relación con Anabel pertenece al pasado. "Creo que hay que pasar página. Dejémonos un poquito así, que hay que pasar página", explicó Yulen.

"Y lo que pase ahora con él, con ella o lo que está pasando en el mundo del corazón, no me incumbe. Hace tiempo. Hace tiempo que pasé página con Anabel", zanjó el esgrimista.

Yulen ha dejado claro que nunca se planteó ser padre junto a Anabel Pantoja

Una de las revelaciones más sorprendentes de la entrevista fue cuando Yulen habló sobre la posibilidad de ser padre durante su relación con Anabel. A pesar de que siempre había tenido en mente la idea de convertirse en padre joven, el esgrimista reconoció que nunca llegó a plantearse esa posibilidad mientras estaba con Anabel Pantoja.

“No”, respondió con rotundidad cuando le preguntaron si alguna vez pensó en formar una familia con la influencer. Aunque Anabel sí tenía el deseo de ser madre en ese momento, Yulen explicó que no se lo planteó seriamente durante su tiempo juntos.

Esta revelación ha dejado claro que, aunque la relación entre Yulen y Anabel fue intensa y significativa, no estaba en un punto donde ambos compartieran los mismos planes de futuro. Para muchos, este detalle explica en parte la ruptura entre ambos.

Yulen también ha sido muy claro sobre su decisión de no volver a hablar públicamente sobre Anabel ni su relación. Con estas declaraciones, el esgrimista ha tomado una postura firme de no alimentar más los rumores ni seguir ligado mediáticamente a Anabel Pantoja.