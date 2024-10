La confesión de Anabel Pantoja que preocupa a David Rodríguez: 'El médico...'

Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida. En menos de dos meses, la influencer cumplirá su mayor sueño: ser madre por primera vez junto a David Rodríguez, su pareja. Sin embargo, aunque el embarazo ha sido mayormente positivo, Anabel ha revelado un problema que le está afectando seriamente.

Con cada día que pasa, la sobrina de Isabel Pantoja comparte detalles íntimos sobre su embarazo. Desde ecografías hasta sus emociones, sus seguidores han seguido cada paso de esta hermosa experiencia.

Pero en esta etapa final, una confesión de la influencer ha generado preocupación, sobre todo en David Rodríguez, el futuro padre de su bebé. Anabel ha explicado que, a pesar de no haber sufrido complicaciones mayores durante el embarazo, hay un problema que la tiene desesperada. El insomnio.

Anabel Pantoja revela el problema que está teniendo durante el embarazo

Anabel Pantoja se ha mostrado muy ilusionada durante todo el proceso. En varias ocasiones ha comentado lo bien que ha llevado el embarazo, y lo emocionada que está por recibir a su pequeña. Recientemente, la influencer contó que se siente muy agradecida porque no ha sufrido náuseas ni vómitos, algo común en las embarazadas.

A principios del último trimestre, Anabel ya había comentado que tenía problemas con el sueño. “Al principio tenía bajadas de tensión, pero estoy genial. Eso sí, me canso un poco más de lo habitual”, relató la influencer en sus redes sociales. Estos pequeños inconvenientes no la preocuparon mucho en ese momento.

Sin embargo, las últimas semanas han sido diferentes. Anabel ha confesado que ahora no puede dormir nada, lo que ha aumentado su frustración y preocupación. “Jamás olvidaré este insomnio maldito de horas mirando al techo y de dar vueltas de un lado a otro. Sigo flipando con mi cerebro y con su 'no duermes' en toda la noche”, ha expresado.

Este problema ha empeorado tanto que la influencer decidió consultar a su médico. En una de sus publicaciones, Anabel explicó: “El médico me dice que es mi subconsciente con mis preocupaciones, pero le he dicho que no estoy preocupada, que solo quiero dormir este mes y medio que me queda”. Esta situación la tiene agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente.

Anabel también ha comentado lo difícil que es vivir con este insomnio. “Estoy muy frustrada y de mala leche porque no le deseo a nadie el insomnio. Es horrible”, compartió junto a una foto donde se la ve visiblemente cansada, tumbada en la cama.

David Rodríguez, preocupado por el estado de Anabel Pantoja

David Rodríguez, quien ha estado apoyando a Anabel durante todo el embarazo, también está preocupado por esta situación. Ver a su pareja sin descanso, especialmente en un momento tan importante, es motivo de preocupación para el futuro papá. Aunque Anabel insiste en que no está preocupada, el insomnio está afectando su bienestar general, algo que David no puede ignorar.

David ha sido un pilar fundamental en este proceso. Desde el primer momento, ha estado a su lado, acompañándola a todas las visitas médicas y ayudándola a sobrellevar las pequeñas molestias del embarazo. Sin embargo, este problema del sueño ha comenzado a generar inquietud en la pareja, ya que saben que el descanso es fundamental para el bienestar de Anabel y del bebé.

Anabel Pantoja no está pasando sus mejores días de embarazo debido al insomnio que no la deja descansar. Pese a ello, cuenta con todo el apoyo de David Rodríguez para superar estos últimos meses complicados antes de que nazca el bebé que esperan.