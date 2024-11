Urgente: Pablo Motos recibe un mensaje de Belén Esteban que hace saltar las alarmas

La televisión española vuelve a estar en el ojo del huracán. Una nueva polémica entre dos de los presentadores más populares, Pablo Motos y David Broncano, ha desatado una auténtica tormenta mediática. Belén Esteban ha enviado un mensaje urgente a Pablo Motos que ha hecho saltar las alarmas: se posiciona a su favor.

Todo se origina tras un inesperado cruce de agendas que ha puesto a Jorge Martín, campeón de MotoGP, en el centro del debate. Y como siempre, Belén Esteban no ha tardado en dar su opinión sobre el tema en el programa Ni que fuéramos.

La situación se remonta al día de ayer; durante la emisión de La Revuelta, David Broncano interrumpió su conexión habitual. Según se explicó en directo, la razón fue una polémica relacionada con El Hormiguero. Jorge Martín tenía programada una entrevista en el programa de Pablo Motos, lo que, al parecer, imposibilitó que asistiera previamente a La Revuelta.

Belén Esteban envía un mensaje a Pablo Motos que hace saltar las alarmas

Hoy, Belén Esteban ha tomado la palabra en Ni que fuéramos para arrojar algo de luz sobre la situación. Con su estilo directo y sin rodeos, la colaboradora ha compartido su perspectiva.

“Yo tengo que decir que no tengo que dudar de David Broncano porque esto se ha hecho en otros casos”, empieza diciendo. Sin embargo, no tarda en señalar un posible culpable: el representante de Jorge Martín.

“En el caso este, para mí, la culpa la tiene el representante. Si el representante dice que no puede ir a otra entrevista previa a la de El Hormiguero es porque hay un contrato. Yo creo que él debe decirle a su representado ‘no podemos hacer la entrevista con Broncano porque tenemos un contrato de exclusividad cerrado con El Hormiguero’, así de claro”, añade Belén.

Pese a su crítica al representante, Belén no se posiciona en contra de ninguno de los presentadores. Al contrario, aprovecha para defender tanto a Pablo Motos como a David Broncano.

“Yo no sé los problemas que Broncano ha tenido con El Hormiguero, porque es verdad que yo no tengo ni idea. Lo que sí que tengo que decir es que yo he ido primero a David Broncano y luego a Pablo Motos, y no ha pasado nada”, asegura Belén. Este mensaje de Belén Esteban ha hecho saltar las alarmas porque ella es una gran defensora de David Broncano, pero en esta ocasión también ha querido defender a Pablo Motos.

Belén Esteban no puede creer lo que vio en televisión

La colaboradora también admite haberse quedado perpleja con las declaraciones de Broncano en La Revuelta. “Yo me vi el discurso de Broncano y la verdad es que pensé: ‘¿Qué ha pasado aquí?’”, comenta. Según Belén, no entiende por qué se ha formado “esta revuelta” en torno a los dos presentadores.

Ella misma asegura haber tenido buenas experiencias en ambos programas. “Yo he ido a los dos programas y lo he pasado muy bien. No entiendo por qué ahora hay tanto problema”, reflexiona.

Mientras tanto, el debate sigue vivo. Las redes sociales no paran de opinar sobre el tema, y tanto El Hormiguero como La Revuelta han vuelto a estar en el foco mediático. Por ahora, la opinión de Belén Esteban ha añadido un nuevo capítulo a esta historia que, sin duda, seguirá dando mucho que hablar.