Belén Esteban reacciona al descubrir la traición de Ana Rosa Quintana: 'Es muy…'

En pleno directo, el programa Ni que fuéramos vive un momento de máxima tensión. Ana Rosa Quintana ha tenido una jugada maestra contra el equipo que ha hecho que les echen de un espacio determinado. Belén Esteban reacciona al descubrir la traición de Ana Rosa Quintana y confiesa: "Es muy feo".

María Patiño, al frente del espacio, sorprende a la audiencia con una interrupción inesperada. "Ha habido consecuencias. Marta Riesco, explícanos".

Desde el Palacio de la Prensa en Madrid, donde se celebran los premios PR, Marta Riesco toma la palabra. En su rostro se mezcla la indignación y la sorpresa. "Malas noticias para el programa y para nosotros", empieza diciendo.

Marta Riesco explica por qué les han echado del Palacio de la Prensa

Riesco explica lo ocurrido con detalle: "Esta mañana hemos solicitado la acreditación, todo correcto. Nos han permitido entrar, nos han dado nuestras acreditaciones sin problema". Pero todo cambia de repente.

Marta continúa: "Nos han confirmado que la persona que vendría sí o sí era Ana Rosa Quintana. Y mientras preparábamos las preguntas, se acerca un hombre, dice ser el responsable de los premios. Nos pide que abandonemos el recinto, tanto a mí como a mi compañero".

La periodista relata su desconcierto. "Le hemos preguntado el motivo, nos dice directamente que no somos bienvenidos aquí. Le hemos mostrado las acreditaciones, y su respuesta ha sido que le da igual, que él decide quién asiste y quién no".

Marta sigue con su testimonio: "Le he preguntado si otros medios podrían quedarse. Me ha confirmado que sí, que Ana Rosa y su equipo estarían, al igual que otros medios. Pero nosotros no".

Belén Esteban reacciona al descubrir la traición de Ana Rosa Quintana

En el plató, el ambiente se caldea, María Patiño no oculta su enfado. "Es indignante que alguien que presume de libertad de expresión actúe así. Es censura, ni más ni menos, yo no soy más que nadie, pero tampoco menos", declara con firmeza.

Entonces, Belén Esteban interviene, su reacción es inmediata, contundente. "Es muy feo, nos han acreditado, y luego nos lo quitan", comenta visiblemente molesta. Su rostro refleja incredulidad ante lo que considera una traición personal.

En el programa no se habla de otra cosa. La teoría que cobra fuerza apunta directamente a Ana Rosa Quintana. Según las sospechas, la presentadora habría intervenido para que el equipo de Ni que fuéramos fuera expulsado del evento.

El programa sigue su curso, pero el ambiente queda marcado. Belén Esteban y María Patiño coinciden: lo sucedido es un claro ejemplo de censura.

El debate está abierto. La reacción de Ana Rosa Quintana, si llega, se espera con máxima expectación.