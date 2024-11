Lourdes Montes se queda muda tras la confesión de Fran Rivera: 'Quiero despedirme'

Fran Rivera sorprende, lo hace en una conexión exclusiva con el programa Y ahora Sonsoles. El ex torero se sincera, habla de un tema que le toca el corazón. Lourdes Montes se queda muda tras la confesión de Fran Rivera quien ha confesado que: "Quiero despedirme":

La hermandad a la que pertenece ha implementado una nueva norma. Una norma que cambia por completo su participación como costalero.

“Hay dos matices: uno, no es cierto lo que dicen; y dos, la norma anterior era hasta los 50. Con 50 como última vez, no con 49 años como dicen ahora”, explica Fran. El extorero deja claro su descontento, la nueva regla establece que ningún costalero puede participar con más de 50 años, algo que, para él, es un golpe directo.

Fran Rivera hace una dura confesión en Y ahora Sonsoles

Fran tiene 50 años, con la norma anterior, aún podría cargar el paso una última vez. Ahora, con este cambio, su deseo de despedirse de manera simbólica se complica. “Pedimos que nos dejen despedirnos, aunque sea que nos digan todo el recorrido no, pero aunque sea la mitad”, ruega el ex torero.

Sonsoles Ónega no tarda en preguntar, quiere entender el origen de esta norma. La respuesta de Fran es contundente. “Lo único que se me ocurre, es verdad que yo me presenté a las elecciones de la hermandad y las perdí”, confiesa.

Con estas palabras, apunta a una posible motivación personal detrás del cambio. Según él, la medida podría haber sido impulsada por su rival en las elecciones.

Fran va más allá. “Si es personal contra mí, es mucho peor porque va a hacer daño a otros ocho hombres que no tienen culpa”, declara.

Se refiere a otros costaleros que, como él, ahora ven truncada su posibilidad de participar. Su tono es firme, pero también reflexivo. Lamenta que una rivalidad personal pueda afectar a más personas.

El futuro es incierto, Fran no sabe si podrá despedirse de su hermandad, pero insiste en su petición. “Lo único que pido es despedirme de una manera formal”, repite. Sus palabras reflejan un profundo respeto por las tradiciones y la importancia que estas tienen en su vida.

Lourdes Montes se queda muda tras la confesión de Fran Rivera

Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, por su parte se ha quedado muda. La joven no ha hecho ningún comunicado al respecto desde que Fran ha dado la noticia, algo que ha dejado a su mujer sin palabras.

La situación de Fran Rivera ha generado un debate. ¿Es justa la nueva norma? ¿Debería permitirse una excepción para quienes desean despedirse? Por ahora, la hermandad no se ha pronunciado al respecto. Fran Rivera espera, lo hace con la esperanza de que le permitan un último acto de devoción, un cierre digno a su etapa como costalero.