Fran Rivera reaparece y airea el secreto a voces sobre Lourdes Montes: 'Está muy...'

Fran Rivera ha reaparecido con numerosos frentes abiertos tras su entrevista en ¡De Viernes!, y las últimas declaraciones de Kiko Rivera. A todo ello, el marido de Lourdes Montes ha respondido con ironía desmarcándose por completo de nuevas polémicas. Lo que sí ha hecho es airear el secreto de su mujer: que “está muy cansada”, ha confesado sobre cómo se encuentra Lourdes.

Montes está embarazada de su tercer hijo y parece que este embarazo nada tiene que ver con el de sus anteriores hijos, Carmen y Curro. Fran reconoce que, aunque lo lleva “bien”, el tener que ocuparse de sus dos niños la tiene agotada. “Es un follón”, admite.

Fran Rivera reaparece y desvela un dato inédito de Lourdes Montes

Fran Rivera ha reaparecido en un evento benéfico que la Fundación Alalá organizó el pasado domingo 17 de noviembre en Sevilla. Se trata de una organización para ayudar a los niños y niñas a lograr un futuro mejor y huir de la exclusión social. El marido de Lourdes Montes colaboradora activamente con esta fundación y ayer no quiso faltar a la cita.

Lo hizo sin la compañía de su esposa, quien se encuentra atravesando por su tercer embarazo. De ella habló Fran en su reaparición aireando el secreto a voces de Lourdes: que “está muy cansada”. Montes decidió no ir con Fran a su cita con la Fundación Alalá y quedarse descansando en su hogar.

Todos los medios quisieron saber cómo se encontraba Lourdes en su segundo trimestre de embarazo. Fran confirmó que en esta ocasión nada tiene que ver con sus otros embarazos y que, aunque lo lleva “bien”, está agotada. “Está muy cansada, los niños, un follón”, explicaba sobre cómo es el día a día de Lourdes.

La diseñadora, que es madre de Carmen de 9 años y de Curro de 5, no encuentra el momento para poder descansar. A los síntomas propios del embarazo se le une el hecho de ocuparse de sus dos hijos, lo que la tiene realmente exhausta.

Por este motivo, desde que anunció que estaba de nuevo embarazada, ha limitado al máximo sus apariciones públicas. El último plan fue una sesión de cine el sábado junto al actor Jeremy Irons, quien terminó visitando la casa de Fran y Lourdes.

Así se encuentra Lourdes Montes en su segundo trimestre

Lourdes optó por quedarse en casa el pasado domingo mientras Fran reaparecía después de los numerosos frentes abiertos. Su entrevista en ¡De Viernes! generó un gran revuelo al que le han seguido las últimas declaraciones de su hermano Kiko Rivera.

El hijo de la tonadillera ha confirmado la nula relación con el marido de Montes, a quien solo le desea lo mejor. Por su parte, Fran le ha dado la razón sobre el distanciamiento y ha evitado pronunciarse al respecto.

Lourdes se encuentra totalmente distanciada de los conflictos de su marido y únicamente está centrada en su embarazo. La sevillana procura mantener un perfil bajo y solo se ha sincerado con su círculo más cercano.

La charla que tuvo en el pódcast de psicología con su hermana es un claro ejemplo de ello. Con Sibi, como cariñosamente llama Lourdes a su hermana Isabel, reconoció las diferencias con sus otros embarazos. “Digan lo que digan, la energía y salud de los 30 no es la misma”, admitía ahora que tiene 40 años.

“Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo, lo estoy notando mucho”, señalaba. Lourdes explica que quiere estar al 100% con Carmen y Curro, pero que el embarazo no se lo está poniendo fácil. Por ello confiesa que “el trámite del embarazo me lo saltaría”.

Con estas declaraciones da la razón a Fran, quien públicamente ha desvelado en qué momento se encuentra Lourdes Montes.