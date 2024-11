Inesperada propuesta a Rodri en 'Com si fos ahir': necesitará la ayuda de Eva y Andreu

La serie catalana Com si fos ahir continúa dando giros inesperados que mantienen a los espectadores pegados a la pantalla. Los personajes se enfrentan a nuevos retos y situaciones que los ponen al límite, lo que genera tensión, emoción y muchas sorpresas.

En esta ocasión, la trama nos deja con una nueva oferta que pondrá a Rodri en una posición bastante incómoda. Cada capítulo nos invita a descubrir más sobre los personajes y sus vidas, mostrándonos que nada es tan sencillo como parece.

Rodri recibe una oferta que no podrá rechazar

Rodri, el nuevo personaje de la serie interpretado por el actor Iván Benet, ha llegado para quedarse. En su papel de traumatólogo, se encuentra en una encrucijada. Su vida parece estar llena de dilemas difíciles de resolver, entre sus responsabilidades profesionales y sus complicados asuntos personales.

En el capítulo de hoy en Com si fos ahir, Dalmau le propone a Rodri que lo acompañe a un congreso en Sevilla para presentar un caso práctico. Aunque Rodri no tiene muchas ganas de embarcarse en esa aventura. Su actitud de desinterés se ve claramente, pero, como suele ocurrir, no puede eludir el apoyo de sus amigos.

Eva y Andreu, quienes ya se han convertido en piezas clave en la trama, no dudan en animarlo y empujarlo a aceptar. Sabemos que los personajes siempre tienen algo que ofrecerse entre sí, y esta vez no será diferente. La ayuda de Eva, viene con un toque personal, ya que su relación con Rodri ha sido tensa debido a los secretos que él guardaba.

La tensión crece con la historia de Rodri

Si bien la proposición de viajar a Sevilla parece una oportunidad profesional, no es el único asunto que ocupa la mente de Rodri. Tras una confesión emotiva, Rodri revela a Eva el verdadero motivo de su falta de tiempo. En realidad, su vida está marcada por el cuidado de su hermano enfermo, algo que había mantenido en secreto.

Este lunes, los seguidores de Com si fos ahir verán cómo Rodri se ve envuelto en una nueva situación que lo obliga a aceptar la oferta de Dalmau. Lo interesante es que, sin quererlo, Rodri acaba necesitando la ayuda de Eva y Andreu, quienes lo impulsan a seguir adelante. Este tipo de tramas es lo que mantiene la esencia de la serie: amigos que se apoyan, a pesar de las complicaciones.

Con todo esto, Rodri se enfrenta a su desafío más grande hasta ahora. ¿Cómo resolverá su dilema entre su vida personal y profesional? Los próximos episodios seguramente nos darán más pistas, pero lo que es seguro es que no estará solo.