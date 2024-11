Lourdes Montes confiesa cómo se encuentra tras confirmarse el rumor sobre Fran Rivera

El pasado 8 de noviembre, Fran Rivera confirmó en el programa ¡De Viernes! uno de los rumores más sonados de su relación con Lourdes Montes: ambos querían volver a ser padres. Ahora, a la espera de que llegue su tercer hijo en común, la diseñadora de moda ha desvelado cómo se encuentra:

“Ahí estoy… infinitamente más cansada. Ahora tengo dos hijos de los que me tengo que encargar y no es lo mismo. El cuerpo es diferente”, ha asegurado durante su intervención en el pódcast de su hermana, Sibi Montes.

Además, aunque tanto ella como Fran Rivera estaban deseando ampliar la familia, Lourdes Montes ha confirmado que no todo está siendo un camino de rosas. Y es que, a diferencia de sus otros dos embarazos, en esta ocasión su cuerpo ha experimentado grandes cambios:

“Mis barrigas con los otros dos niños eran completamente distintas, estéticamente hablando. Si encima no te ves especialmente favorecida, eso también influye”.

Tras las revelaciones de Fran Rivera, Lourdes Montes desvela cómo está viviendo su tercer embarazo

Por otro lado, Lourdes Montes también ha reconocido que disfrutó mucho más de sus otros dos embarazos. No obstante, la mujer de Fran Rivera ha dejado muy claro que espera a su bebé con los brazos abiertos:

“El embarazo de Carmen fue el más bonito de mi vida. Cuando te quedas embarazada del segundo, es también maravilloso, pero ya tienes a otra personita que también requiere de tu atención”.

Estas reveladoras declaraciones de Lourdes Montes se han producido justo después de que ¡De Viernes! haya emitido la segunda parte de la entrevista de su marido, Fran Rivera. En ella, el torero habló sin tapujos de su tercer embarazo.

“Llevábamos cinco años buscándolo, desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien, y habíamos tirado la toalla”.

Sin embargo, a pesar de este contratiempo, finalmente Lourdes Montes se ha quedado embarazada a los 41 años. Una noticia que pilló a Fran Rivera totalmente por sorpresa.

“Me llama la pobre llorando y me enseña el predictor y digo: ‘No me lo puedo creer’. Yo no era el que más quería, pero me dio una alegría”, aseguró el torero durante su entrevista.

Además, Fran Rivera también quiso compartir con la audiencia de Telecinco cómo se han tomado el resto de sus hijos la llegada del nuevo integrante de la familia:

“Cayetana, como loca, le hizo una ilusión tremenda. Carmen lo ha llevado muy mal y Francisco muy gracioso, los niños son más básicos que las niñas, me dijo que no quería dejar de ser mi bebé”.

Fue el pasado 14 de septiembre cuando Fran Rivera y Lourdes Montes anunciaron a través de sus redes sociales que dentro de unos meses iban a convertirse en familia numerosa.

“Me hace mucha ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más”, aseguró la diseñadora de moda en su perfil oficial de Instagram.