Begoña Gómez toma una firme decisión para no tener más problemas con Pedro Sánchez

Begoña Gómez ha dado un paso al frente para no tener problemas con Pedro Sánchez: no aparecer públicamente. La situación legal que atraviesa la esposa del presidente del Gobierno le ha llevado a asumir un perfil más reservado. Gómez solía acompañar a su esposo en eventos oficiales, pero desde que se le investiga por tráfico de influencias, ha desaparecido de la escena pública.

Con esta determinación, Begoña busca evitar un mayor deterioro de la imagen de Sánchez, particularmente en un momento muy delicado para el Presidente. Tras el impacto de la última DANA, su incompetencia ha suscitado críticas y el líder del PSOE se encuentra en el foco mediático. Así, la estrategia del matrimonio es seguir caminos separados, con el objetivo de preservar la reputación de Sánchez en un contexto de alta sensibilidad pública.

El paso de Begoña Gómez para proteger a Pedro Sánchez

Las cosas se le complican a Pedro Sánchez. Desde el caso Errejón, pasando por las consecuencias de la DANA, la pasividad del Presidente ha quedado demostrada. A esto se suma la investigación del juez Peinado sobre su esposa, Begoña Gómez, por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias.

Todo este cúmulo de fatídicas coincidencias han provocado que Begoña tome una determinación para no tener discusiones con Sánchez: no aparecer públicamente. Desde que se confirmó la querella contra Gómez ha optado por mantener un perfil bajo y no aparecer junto a Sánchez de manera pública.

Su ausencia en la celebración del 12 de octubre fue un ejemplo claro de este cambio. Gómez no estuvo presente ni en el desfile ni en la ceremonia del besamanos, eventos en los que tradicionalmente solía participar. En esta ocasión, su calidad de investigada influyó en su decisión de no asistir, evitando así afectar la imagen de Sánchez en un acto institucional.

Se rumorea que esta decisión de no aparecer junto a su marido ha sido consensuada con el propio Presidente. Sánchez sabe que está en el punto de mira por su incompetencia con las víctimas de la DANA y su huida de las zonas afectadas. Es por ello que lo que menos le conviene es dejarse ver junto a Begoña en medio de la polémica con el juez Peinado.

Begoña Gómez le busca un nuevo problema a Pedro Sánchez

Mientras Sánchez intenta sacudirse el barro de Valencia, su mujer Begoña le ha buscado un nuevo problema. El próximo lunes estaba prevista su comparecencia en el juzgado para recibir formalmente la querella, donde se le cita a declarar en calidad de investigada. No obstante, su abogado ha notificado al juez Peinado que no acudirá a la citación en la fecha prevista.

El motivo que ha alegado es que Begoña acudirá a la cumbre del G-20 junto a Sánchez, tras ser invitada por la presidencia de Brasil. Gómez ha elegido un escenario internacional para dejarse ver con su marido, mientras que en España esquiva cualquier aparición.

Esto evidencia que Begoña es consciente de la tensión y del descontento que su situación y la de Sánchez generan en la opinión pública española. Así, mientras en España asume un perfil discreto, al otro lado del Atlántico se reunirá con otros líderes internacionales, en un contexto menos sensible.

Este será el primer acto político internacional en el que Begoña Gómez acompañe a Sánchez desde que se formalizó la investigación judicial en su contra. Su agenda se ha vuelto más reservada, y prácticamente no se han tenido noticias mediáticas de sus movimientos. Siguiendo así la recomendación de no afectar aún más la imagen de Sánchez en un momento crítico para su liderazgo político.