URGENTE: Kiko Hernández enciende las alarmas al confirmar lo peor sobre Rosa Benito

Los espectadores de La familia de la tele presenciaron el pasado martes de un tenso momento protagonizado por Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano, participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity, reaccionaba de la peor manera al ver como Torito, reportero del nuevo espacio, se le acercaba en directo. Una escena tras la que, según ha desvelado Kiko Hernández, la cuñada de Rocío Jurado recibía un toque de atención.

El tertuliano explicaba horas después en Tentáculos que la televisiva, además de dar un manotazo al citado reportero, después le había insultado. "Luego se calmó la cosa", admitió Kiko quien a continuación destapó que "hubo llamada de atención a Rosa Benito".

Kiko Hernández desvela el toque de atención que recibió Rosa Benito tras su manotazo

El marido de Fran Antón cuestionaba la actitud de la que fuera colaboradora de Sálvame, y compañera de muchos de los miembros del equipo de La Familia de la tele. Hernández daba a conocer esa conversación en la que se advirtió a Benito de que "las cosas del pasado son pasado".

"Cuidado con esas cosas", prosiguió el madrileño dejando claro a Rosa que en ningún momento le habían faltado al respeto, sino que solo se acercaron a ella con intención de saludarla.

Lo cierto es que la inesperada reacción de la alicantina ha sido después muy comentada. Ella misma salía al paso en su cuenta de Instagram para dar explicaciones de lo sucedido. Una publicación titulada "resiliencia" que iba acompañada de una fotografía suya en la que aparece sonriente.

"He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro", comenzaba su mensaje. A continuación, manifestaba haber sentido una gran "traición" justo en el momento que más lo necesitaba. "Vi cómo dudaban de mí cuando más leal fui", proseguía.

Sin embargo, y según sus palabras, la Rosa de ahora se muestra "sin rencores". Y asegura tener "el corazón todavía dispuesto a amar, a apoyar, a ser luz donde otros solo dejan oscuridad". Por último, la madre de Chayo Mohedano afirmaba rotunda haber aprendido "a decir no".

La ex de Amador Mohedano mostró el rencor que guarda a los que fueran sus compañeros en Sálvame

En el plató de La 1, Belén Esteban no pudo evitar reaccionar ante lo que acababa de presenciar. "Me parece que no hemos dicho nada, que hemos estado educados. Me parece fatal lo que ha hecho", afirmaba la de Paracuellos, quien no ocultó su disgusto con la que fuera su compañera.

María Patiño, por su parte, fue mucho más allá: "Quería jugar con la distancia que tenemos y creo que no ha estado a la altura", sentenciaba la gallega. Un día después, la presentadora, de nuevo, se refería a lo ocurrido en pleno directo con Rosa Benito.

"Es el reflejo del rencor no superado", apuntaba. Unas palabras con las que insistió en que la cuñada de Rocío Jurado no supo gestionar sus sentimientos, pagando su enfado con el menos indicado.