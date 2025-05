Confirmado el secreto de María del Monte tras la investigación sobre Antonio Tejado

María del Monte vivió uno de los momentos más tensos de su vida hace un año y medio, cuando unos encapuchados entraron en su domicilio y saquearon la caja fuerte. Un robo tras el que el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, fue acusado de ser el autor intelectual del mismo. Ahora la sevillana, que intenta seguir con su vida, disfruta en la caseta de su propiedad con la que cuenta en la Feria de Abril.

Un espacio en el que María recibe a amigos y familiares durante toda una semana y en el que la fiesta se prolonga hasta altas horas de la madrugada. La anfitriona disfruta ofreciendo a los suyos música en directo y arte improvisado.

María del Monte es una de las habituales en la Feria de Abril, tal y como demuestra año tras año. Una ocasión en la que siempre luce sus mejores estilismos y trajes de flamenca.

María del Monte cuenta con una caseta de su propiedad en el recinto de la Feria de Abril

Hace un año María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, pese al complicado momento que estaban atravesando, quisieron demostrar que su deseo, por encima de todo, mirar hacia el futuro. "Vamos para adelante. Aquí a pasar la tarde con los amigos y a disfrutar un poco de la feria, ¿no? No se os olvide que yo canto sevillanas", expresaba con humor la artista.

Como ya hiciera en otras ocasiones, la cantante llegaba este miércoles al Real de la Feria en coche de caballos. La tía de Antonio Tejado aparecía por primera vez en seis años vestida de flamenca. Ataviada con un elegante traje de corte clásico y de color rojo clavel, la artista estaba acompañada por Carolina España, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Los medios allí congregados quisieron saber cómo se encontraba. Una cuestión ante la que María del Monte respondió: "Bien, sin entrar en detalles". Una breve, pero contundente contestación con la que dejaba claro que no quería dar más explicaciones.

Llamó la atención que María del Monte no estuviera acompañada por su pareja desde hace dos décadas. Inmaculada Casal, que presenta Andalucía del tarde en Canal Sur, este año no podrá disfrutar de la Feria por haber sido intervenida recientemente de apendicitis. "Se recupera bien, si no, yo no estaría aquí, pero no es el mejor sitio al que venir como está", aclaraba la cantante.

A la espera de conocer la resolución judicial sobre el robo que tuvo lugar en su casa en 2023, María del Monte intenta seguir adelante con su vida. Mientras tanto, la investigación por el asalto a su chalé se ha ampliado hasta agosto de este año, coincidiendo con el segundo aniversario del robo. Un proceso en el que la policía Judicial señala a Antonio Tejado como la persona que habría aportado toda la información necesaria al grupo delictivo para la ejecución de los hechos.