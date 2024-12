Última hora sobre Raquel Bollo tras los ataques de Isa Pantoja: ‘Está destrozada’

Raquel Bollo, tras su reciente entrevista televisiva, ha sido la protagonista de uno de los últimos directos de Antonio David Flores. La sevillana acudió a ¡De Viernes! para cuestionar el testimonio que Isa Pantoja dio días atrás en el mismo espacio de Telecinco. Bollo está destrozada tras ver cómo se cuestionan las declaraciones que aportó sobre un episodio en el que ni siquiera estuvo presente.

Raquel está siendo testigo de cómo la citada cadena apoya el relato de Isa Pantoja sin cuestionar su veracidad. Diferentes tertulianos de Mediaset llevan semanas humillando y acorralando a su madre, la cantante Isabel Pantoja.

Son estas actitudes las que cuestiona desde su canal de YouTube el exguardia civil junto con sus colaboradores. Estos, además, recordaban la razón por la que, según Antonio Rossi, Raquel Bollo había decidido dar su parecer en este asunto.

Raquel Bollo no esperaba que su intervención televisiva fuera a volverse en su contra

Según el citado periodista de Telecinco, la diseñadora tuvo otro motivo, más allá del económico, para aceptar la invitación de ¡De Viernes!. Rossi defiende que la que fuera esposa de Chiquetete quiere "ganar puntos" para volver al círculo de Pantoja. "Lo que está detrás de todo esto es volver al círculo de Isabel...", apuntaba entonces el colaborador.

Sin embargo, y al menos por el momento, parece que la jugada no le ha funcionado. Pantoja no quiere saber nada de la que fue su gran amiga: "En el hospital Isabel no dejó entrar a Raquel en la habitación", apuntaba también Antonio Rossi. Y dijo más: "Cuando estrenó su gira de conciertos en Sevilla, ella estuvo en la puerta de los camerinos y tampoco la dejó entrar".

RAQUEL BOLLO DESTROZADA.

El colaborador sevillano aseguraba que la supuesta defensa que Raquel Bollo quiso plantear de Isabel Pantoja en realidad no beneficia a la tonadillera.

Sobre el episodio de la manguera, Rossi insiste en que nadie sabe exactamente lo que ocurrió en aquella situación. "Yo lo sé porque Isabel lo ha contado a sus íntimos", desvelaba.

Tras su intervención televisiva, Bollo está viendo cómo las cosas no están saliendo como ella planteaba. La andaluza no cuenta con el respaldo de la audiencia, ni de los medios que día tras día analizan el tema.

Además, tampoco ha dado ningún paso que le acerque a la madre de Kiko Rivera. Una situación con la que no contaba cuando aceptó la invitación de Telecinco.

Bollo ya demandó a la productora de Sálvame por ataques a su persona

A lo largo del directo, el ex de Rocío Carrasco y sus colaboradores recordaron el momento en el que Bollo se vio acorralada por Sálvame. Una situación que llevó a Raquel a demandar a La Fábrica de la Tele, productora del citado programa.

Ella misma reconoció haber sido objeto de mentiras y humillaciones. Finalmente un juez le dio la razón y condenó a la citada productora a indemnizarla con 160.000 euros por vulnerar su derecho al honor.

Ahora Raquel parece revivir un momento parecido. La misma cadena la pone en el centro de la polémica para defender, a toda costa, el testimonio de Isa Pantoja.