Comunicado urgente de Raquel Bollo sobre Isabel Pantoja: 'Voy a ser muy clara'

Raquel Bollo ha pronunciado un comunicado sobre Isabel Pantoja y la polémica que continúa generando el testimonio de su hija. “Voy a ser muy clara”, ha comenzado diciendo en un intento de que sus palabras no se tergiversen. Esta sostiene que la tonadillera le dio una buena infancia y que su versión no cuadra con la “de alguien que también lo ha vivido”.

Es más, Raquel añade que “el otro lado lo puede contar de otra manera”, dejando caer que Isabel le ha trasladado su versión. En este contexto, la sevillana se mantiene del lado de la que fue su amiga y da otra visión de las experiencias vividas en Cantora.

Raquel Bollo lanza un comunicado sobre Isabel Pantoja

Raquel Bollo ha reaparecido tras la última entrevista que la hija de Isabel Pantoja concedió en ¡De Viernes!. Isa dio más detalles sobre el famoso episodio de la manguera, rompiéndose en directo y provocando las lágrimas de los presentes. Sin embargo, la diseñadora mantiene una opinión bien distinta que ayer quiso dejar clara en la presentación de su nueva colección de moda.

Así las cosas, pronunció un comunicado contundente sobre la cantante: le dio una buena infancia a Isa. “Voy a ser muy clara”, comenzó diciendo para que todos los medios la escucharan bien y no tergiversaran sus palabras. “Tuvo una infancia muy feliz, yo tengo otra versión de alguien que también lo ha vivido”, añadió.

Con estas palabras, Raquel puso el foco en ella y en si habría sido la encargada de trasladar su versión a los medios. Algo que la diseñadora confirmaba poco después. “En el otro lado pueden decir que pasan de otra manera, su madre, por ejemplo”, acabó desvelando así el papel que ha desempeñado Isabel Pantoja.

Por lo tanto, el comunicado que daba sobre la cantante es que esta tiene otra versión diferente de lo que ha contado su hija. Por su parte, considera que ha hecho todo lo que estaba en su mano para protegerla y darle una infancia feliz. “Entenderéis que yo, por lo menos yo, me permita escuchar dos historias, escuchar una historia con dos versiones y decidir”, sentenciaba.

Raquel Bollo decide tomar partido por Isabel Pantoja

En su discurso para los reporteros de Europa Press, Raquel Bollo ha querido aclarar que ella nunca ha dicho que ciertos episodios no hayan tenido lugar. Lo único que mantiene es que existen dos versiones y dos visiones que distan mucho la una de la otra.

En este sentido, la sevillana prefiere analizar las dos, ayudada por sus vivencias en Cantora y poder decidir. “No estoy a favor del maltrato, nunca, jamás, si eso es como ella cuenta”, explicaba. “Yo lo condeno, pero es que ella tiene su versión que lo ha vivido, y yo tengo otra”, añadía.

Raquel Bollo lamenta que se hayan puesto en su boca declaraciones que no ha dicho y no piensa defenderse por ello. Opina que “al final será la gente la que crea una cosa o crea otra”. Sin embargo, sí ha querido aclarar que en esta historia hay dos versiones y que la de Isabel Pantoja no se ha escuchado.

Motivo que le ha llevado a dar un paso al frente y anunciar que la imagen que se está dando de Isabel es otra. “Yo he dicho que no ha existido esa historia, la historia que contaron”, se ha defendido así de quienes le han cuestionado. “Existe, pero de otra manera, con la versión que yo tengo”, explicaba Raquel Bollo sobre lo que a ella le ha llegado.

Raquel no ha querido aclarar qué relación mantiene actualmente con Isabel Pantoja, pero es evidente que continuará defendiéndola.