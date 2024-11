Manuel Cortés descubre las duras palabras que ha recibido Raquel Bollo: 'Es una...'

La relación entre los Pantoja y los Cortés-Bollo sigue dando de qué hablar. Tanto es así que Isa Pantoja, que ha acudido nuevamente a ¡De Viernes!, ha dedicado unas palabras contundentes a Raquel Bollo. Palabras que habrán dejado estupefacto al hijo de esta, Manuel Cortés, como a todo el público.

En concreto, la joven, entre otras lindezas, ha tachado a la exmujer de Chiquetete de mentir. Sí, de hacerlo en la entrevista que hace unos días dio al citado programa tirando por tierra su testimonio.

Manuel Cortés escucha cómo se deja en evidencia a su madre, Raquel Bollo

Durante su intervención, Isa ha señalado que Raquel Bollo no dijo la verdad en la entrevista que hace unos días dio sobre ella. Según la joven, la madre de Manuel Cortés "mintió en el 99.9% de las cosas, porque ni estaba en los episodios que ha contado. Dio esa entrevista para complacer a mi madre y eso es algo que no va a conseguir".

“No lo va a conseguir porque mi madre hizo borrón y cuenta nueva con ella cuando se posicionó con mi hermano en Cantora: la herencia envenenada. Lo que Raquel no puede negar es que yo he sido un cero a la izquierda en esa casa, lo ha visto. Ella era conocedora de los feos que me ha hecho, por ejemplo, mi tío Agustín”.

Manuel Cortés conoce más calificativos contundentes y críticas hacia Raquel Bollo

Isa Pantoja no se ha quedado solo en desmentir a Raquel Bollo, sino que ha utilizado palabras firmes para definir su carácter. Según ella, “si después de tantos años, sigue justificando esos comportamientos tan violentos hacia mí es porque es mala persona, la verdad solamente es una y es la que es. Ella sola se ha retratado en esa entrevista”.

“Es una persona a la que no le importa hacer daño, tiene la habilidad de recurrir a cosas muy feas para llevárselo todo a su terreno y justificar cosas muy feas. No sé a qué se refiere cuando dice que yo tuve una adolescencia complicada, porque yo no he tenido ningún problema como para que diga que yo he sido rebelde. Yo solo quería hacer lo que hacían el resto de chicas y chicos de mi edad”.

Estas declaraciones no solo han causado un revuelo mediático, sino que seguramente también han afectado a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. El cantante, que ha defendido a su madre en otras ocasiones, se encuentra ahora en una posición complicada. Por tanto, no sería de extrañar que muy pronto decidiera conceder una entrevista para sacar la cara por ella.

La excolaboradora de Sálvame ha preferido mantenerse en silencio tras estas declaraciones. Al menos, por el momento.

Las disputas dentro del entorno de los Pantoja parecen no tener fin. Mientras Isa intenta mantenerse firme en sus verdades, Raquel Bollo continúa siendo un personaje polarizante en esta historia. Lo cierto es que, tras estas palabras, las diferencias entre ambas parecen irreconciliables.