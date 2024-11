Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, rompe su silencio: 'He buscado ayuda'

Fabiola Martínez ha abierto su corazón en una íntima entrevista para la revista ¡Hola!. En sus declaraciones, la venezolana ha compartido detalles inéditos sobre su vida y el cuidado diario de su hijo Kike, quien nació con parálisis cerebral. Con honestidad y valentía, Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, ha roto su silencio y ha confesado que para seguir adelante "he pedido ayuda".

Cuando el entrevistador le preguntó "¿de qué manera tú y Bertín os habéis cuidado u os han cuidado?", Fabiola respondió con sinceridad. “Mira, la teoría está muy bien, pero luego la realidad... Cuando lo quieres llevar a la práctica, cuesta muchísimo porque la realidad es otra”, afirmó.

La empresaria confesó que durante mucho tiempo se dedicó por completo al cuidado de su hijo, olvidándose de sí misma. “Yo, hasta que aprendí que tenía que también priorizarme y no forzar la máquina, me costó algún que otro disgusto. Encontrarme mal, pensar que estaba enferma, hacerme un montón de pruebas médicas… Era estrés, era agotamiento”, relató.

Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, rompe su silencio

Fabiola reconoció que, como muchos cuidadores, sintió culpa al pensar en sí misma. “Cuando asumimos el cuidado de una persona que nos necesita, pensamos que, si dedicamos un minuto a nosotros, somos culpables de algo. Sentimos que estamos abandonando nuestra responsabilidad y no es verdad”, explicó.

Sin embargo, con el tiempo, entendió que cuidar de su propio bienestar era esencial. “Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie a que esté bien. Y, si tú te rompes, ¿qué pasa? Que ya no estás para nadie, ni para la otra persona, ni para ti”, señaló.

Para encontrar este equilibrio, Fabiola ha tomado decisiones importantes. “¿Qué herramientas hemos usado? Cosas como buscar espacios para nosotros cuando estábamos casados y, ahora que estamos separados, buscar igualmente ese espacio para ti. Yo he buscado ayuda psicológica, por ejemplo, y he buscado tiempo”, confesó.

La exmodelo explicó que esos momentos no necesitan ser grandiosos. “Basta, simplemente, con poder desconectar. Poder quedar con una amiga, hablar de otra cosa que no tenga que ver con la discapacidad… Viene también bien airear un poco tu mente”, reflexionó Fabiola Martínez.

Fabiola Martínez se abre con su pregunta más personal

El entrevistador también abordó un tema sensible: si Fabiola alguna vez sintió rabia hacia su destino. “Tuve rabia cuando nació Kike, pero porque me enfrentaba a la aceptación. Primero, a la pérdida de las expectativas del hijo que yo pensaba que iba a tener”, admitió.

Sin embargo, Fabiola asegura que esa etapa quedó atrás. “Sé que lo que te voy a decir es muy personal… a mí Kike me ha enseñado tantas cosas que yo no cambiaría eso por nada del mundo. En serio que no”, expresó con emoción.

La entrevista de Fabiola Martínez no solo refleja su experiencia como madre, sino también su valentía para hablar de un tema que muchas familias enfrentan en silencio en sus hogares. Su testimonio es una muestra de que, aunque el camino sea difícil, buscar ayuda y cuidar de uno mismo es un acto de amor propio.

Fabiola cierra sus declaraciones con un mensaje esperanzador. Su lucha diaria, sus aprendizajes y su capacidad para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento inspiran a quienes la leen. Con sus palabras, demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel.