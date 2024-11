Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores, rompe su silencio: 'Te espero'

Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores y una de las reporteras más conocidas del programa Ni que fuéramos, ha protagonizado este jueves un tenso enfrentamiento en directo. La joven, quien ha estado mucho tiempo sin ser reportera, ha ido a buscar Antonio Canales a su domicilio, tras las acusaciones de su casera, quien lo ha señalado como "inquiokupa". Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores, rompe su silencio en este nuevo terreno laboral y le dice a Antonio Canales que: "Te espero".

La situación no ha transcurrido como se esperaba. Lo que debía ser una entrevista exclusiva se ha convertido en un inesperado altercado que ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta.

La misión de Marta Riesco era clara: entrevistar a Antonio Canales sobre las acusaciones que se están vertiendo contra él, y obtener de primera mano su versión de los hechos. Pero la periodista ha encontrado una respuesta completamente diferente a la que había anticipado. Tal y como ha relatado la propia Marta Riesco en el programa, el encuentro no ha sido el esperado, ya que el artista ha optado por no abrirle la puerta.

Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores, rompe su silencio

"Lo hemos despertado de la siesta", ha explicado Marta Riesco en un tono algo nervioso tras la negativa de Canales a atenderla. La revelación ha provocado la evidente molestia del bailarín, quien ha decidido no interactuar con la reportera.

Pero las sorpresas no han terminado ahí. Tras un pequeño corte de publicidad, Marta ha vuelto al aire para contar que la situación ha dado un giro aún más inesperado. "Acaba de venir la policía a por nosotros", ha confesado la periodista, asegurando que Antonio Canales había llamado a las autoridades porque se sentía incómodo con la presencia de los reporteros.

"Nos han dicho que podemos estar aquí sin ningún problema", ha añadido Marta, explicando que la policía había confirmado que no estaban infringiendo ninguna normativa. Sin embargo, la presencia de los agentes no ha hecho que Canales cambie de actitud y se muestre dispuesto a dialogar. Ante la insistencia de la reportera, Marta ha decidido intentar contactar directamente con el artista, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Marta Riesco le envía un mensaje directo a Antonio Canales

Desesperada por conseguir una reacción, la reportera ha decidido enviar un mensaje a Antonio Canales.

"Hola, muy buenas tardes, Antonio Canales, ¿qué tal? Soy Marta Riesco, estamos en Ni que fuéramos y nos gustaría hablar contigo sobre el tema de tu casera, aunque no nos abres. Queremos escuchar tu versión de los hechos, y aquí está mi programa dispuesto a hacerte la entrevista, te espero. Sentimos haberte despertado de la siesta, un beso", ha dicho la reportera, con una mezcla de simpatía y profesionalismo.

Este nuevo episodio de Ni que fuéramos ha dejado claro que las tensiones entre la periodista y el artista no han terminado con el enfrentamiento en la puerta de su casa. A pesar de la negativa de Canales a ser entrevistado y la intervención de la policía, Marta Riesco ha demostrado una vez más su capacidad para gestionar situaciones complicadas en directo.

Por el momento, las redes sociales se han llenado de comentarios, muchos de ellos apoyando a Marta Riesco por su profesionalismo. Sin lugar a dudas, este será un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días.