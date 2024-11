Marta Riesco pilla al marido de Carmen Borrego en acción: 'La cosa va mal'

La periodista Marta Riesco protagoniza un nuevo y polémico episodio en pleno centro de Madrid. En su labor como corresponsal para el programa Ni que fuéramos, Marta es enviada a un restaurante donde se encuentran Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal. Y es que en ese momento Marta Riesco ha pillado al marido de Carmen Borrego en plena acción: huyendo de la periodista, y Marta ha confesado: "La cosa va mal".

En su primera conexión en directo, Marta explica que, al llegar a las puertas del restaurante, se encuentra cara a cara con Carmen Borrego. La reacción de la colaboradora televisiva no pasa desapercibida. Según Marta, Carmen, al reconocerla, “sale corriendo” y se mete de vuelta al restaurante visiblemente alterada, la tensión comienza a escalar.

Más tarde, en un segundo contacto con el programa, Marta detalla los complicados momentos que vive al intentar acceder al local. Decide entrar sin cámaras para evitar llamar la atención, pero su intento se ve frustrado.

Marta Riesco pilla al marido de Carmen Borrego en acción

“La dirección del restaurante me ha pedido que abandone el establecimiento. Me han dicho que, si no me voy, tendrán que llamar a la policía”, explica Riesco, dejando claro que “la cosa va mal”.

Sin embargo, el relato da un giro inesperado. Tras investigar en los alrededores y observar desde el exterior, Marta se da cuenta de que Carmen Borrego ya no está dentro del restaurante.

Tras hacer algunas preguntas y revisar el lugar, Marta lanza una declaración que sorprende incluso a los colaboradores en plató: “Carmen ha abandonado el local por el hueco de una valla”. La escena resulta surrealista, y los comentarios en el estudio no tardan en llegar.

Pero la historia no termina ahí. Marta permanece en las inmediaciones y nota que el coche de José Carlos Bernal sigue estacionado en el mismo lugar.

Esto la lleva a sospechar que algo más está ocurriendo. Minutos después, consigue ver a José Carlos en plena acción: ambos, José Carlos y Carmen, aparecen repentinamente, se suben al coche y arrancan para alejarse de la reportera.

Marta Riesco consigue dar con Carmen Borrego

Marta, lejos de darse por vencida, los sigue por varias calles de Madrid, en un intento por obtener respuestas. Finalmente, logra interceptarlos y hablar brevemente con Carmen Borrego. Sin embargo, la colaboradora mantiene el silencio absoluto y evita contestar las preguntas incisivas de la periodista.

El incidente genera un gran revuelo en el programa y en redes sociales, donde los comentarios sobre la peculiar huida de Carmen Borrego y las declaraciones de Marta Riesco no cesan. Este episodio añade un nuevo capítulo a las tensiones y polémicas que rodean a la familia Campos, dejando muchas preguntas en el aire y un ambiente más cargado que nunca.