Antonio David Flores se venga de Jorge Javier Vázquez aireando su gran secreto

Antonio David Flores ha vuelto a poner el dedo en la llaga de Jorge Javier Vázquez. El youtuber ha aprovechado uno de sus últimos directos para sentenciar al presentador de Badalona. Antonio David ha destapado que el programa que Vázquez cada día presenta en Telecinco tiene los días contados.

Según ha explicado Flores en su canal, los malos datos de audiencia registrados por el magazine serían la explicación por la que Mediaset habría tomado esta drástica decisión.

Después del cierre de Sálvame, Vázquez tuvo la oportunidad de brillar con Cuentos Chinos. Sin embargo, la cadena privada decidió, tres semanas después de su estreno, eliminarlo de la parrilla.

Antonio David Flores despeja cómo será el futuro de Jorge Javier Vázquez

Ahora, después de tres meses en antena, el citado espacio de testimonios e historias personales no ha conquistado a los televidentes. El programa, que no consigue lograr el 8% de cuota, sigue estando por debajo de la media diaria que en la actualidad no llega a los dos dígitos. Así, El diario de Jorge desaparecerá de la programación en diciembre, en vísperas de las fiestas navideñas.

Para 2025 Mediaset habrá de buscar otro proyecto para Jorge Javier Vázquez. Cabe recordar que el catalán está ligado a la cadena mediante un contrato en exclusividad por tres años más.

Por su parte, Jorge Javier ha atribuido en no pocas ocasiones los bajos índices de audiencia a factores externos. En concreto, ha recordado la coincidencia con, por ejemplo, eventos deportivos, sin embargo, los datos han sido contundentes. El público parece haber perdido interés en los formatos actuales de Telecinco, que se enfrenta a una crisis profunda en su estrategia de programación.

A lo largo del directo de Antonio David, sus colaboradores insistían en que la labor de este al frente de un programa "ya no da más de sí".

Mientras tanto, Telecinco ya prepara una alternativa con un formato de actualidad que será producido por una productora externa. Entre las que se están barajando para sustituir al espacio de Jorge Javier está la de Secuoya Studios, productora que ha fichado a Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, entre otros programas.

El íntimo amigo de Belén Esteban resucitaría el espíritu de Viva la vida, formato televisivo que Prieto dirigió y que mejoró los datos de audiencia del fin de semana de Telecinco.

Antonio David se pregunta si Jorge Javier será el elegido para presentar el nuevo espacio de Telecinco

La pregunta que Antonio David dejó caer es si la cadena contará con Jorge Javier para ponerse al frente del este nuevo espacio. Una cuestión que quedó en el aire y de la que no habrá respuesta hasta que Mediaset aporte más datos.

El exguardia civil reconocía que el mayor éxito de Jorge Javier fue durante el tiempo que este presentó Aquí hay tomate. Además, también recordó su etapa en Sálvame, en la que logró destacados índices de audiencia.

Habrá que esperar para ver si la respuesta de Mediaset a la cuestión lanzada por Antonio David es afirmativa. De ser así, Jorge Javier volvería a aparecer en un plató a las órdenes del que fuera su director en Sálvame.