Ángel Cristo y Ana Herminia confiesan cómo se encuentran tras recibir la peor noticia

Ángel Cristo y su madre, Bárbara Rey, llevan tiempo ocupando titulares de la crónica social relacionados con sus desencuentros. La situación ha llegado a un punto en el que la exvedette ha decidido emprender acciones legales. Ante esto su hijo y la pareja de este han desvelado que están "bien" tras conocer el paso que la que fuera amante del rey emérito ha dado.

Bárbara Rey acudía al juzgado para demandar a su hijo así como a diferentes productoras por atentar contra su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Una demanda a la que hay que añadir la que la murciana interpuso para establecer un régimen de visitas para ver a su única nieta.

Ángel Cristo, quien no parece intimidado por la decisión de Bárbara Rey, considera que lo que acaba de hacer su madre es "una provocación más". Saúl Ortiz explicaba que el marido de Ana Herminia no está mal por esta circunstancia. "Está muy bien asesorado y tiene algo que no tiene su madre: la verdad", aclaraba el colaborador.

Ángel Cristo deja a la vista cómo se encuentra tras conocer que Bárbara Rey le ha demandado

La periodista Isabel Rábago ponía el acento en que Bárbara ha iniciado el procedimiento por lo civil, pero no por lo penal.

Y es que, pese a todo lo ocurrido entre madre e hijo este último año, Bárbara no quiere ver a su hijo en prisión. Razón por la que habría optado por la vía civil y no penal. Es más, Ángel Cristo se mostraba agradecido a su madre por esta circunstancia.

El último movimiento de Bárbara se produce en un momento en el que la custodia de su nieta está en proceso de revisión. Aunque actualmente la madre de la niña, la que fuera pareja de Ángel Cristo, cuenta con la custodia, es verdad que existe un trámite legal abierto para que esta sea compartida.

Bárbara Rey ha evitado la vía penal en la demanda interpuesta a su hijo

Luis Rollán explicaba en Fiesta que, cuando se resuelva la cuestión de la custodia entre los padres, se regularizarán las visitas de Bárbara.

La última demanda de Bárbara Rey llega meses después de saltar a la opinión pública las diferencias que hay entre madre e hijo. Hasta el mes de noviembre del pasado año parecía que el vínculo materno filial parecía gozar de buena salud.

De hecho, Ángel Cristo había defendido a su hermana Sofía durante su paso por Supervivientes. Incluso posó en familia en algún cumpleaños de su madre.

Sin embargo, la primera entrevista concedida por el hijo de Bárbara Rey a ¡De Viernes! supuso un giro radical a la relación que hasta entonces había entre ambos, al menos públicamente.