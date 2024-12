Raquel Bollo confiesa por fin por qué no puede ver a Alma, el bebé de Anabel Pantoja

Raquel Bollo ha revelado la razón por la que por ahora no puede conocer a la hija de Anabel Pantoja. La que fuera mujer de Chiquetete, ha hablado con los reporteros en la presentación de su nueva colección de moda nupcial. La andaluza reaparecía ante los medios en la Cartuja de Sevilla donde explicó que su trabajo en estos momentos le impide viajar a Canarias para conocer a la hija de Anabel.

"Esperaré que venga, porque ahora mismo estoy de trabajo a tope", aclaraba sobre el momento en el que conocerá a la pequeña. "Yo acabo de presentar colección y empiezo ya con flamenca. Simof ya está aquí, y empiezo dentro de nada", continuaba explicando sobre su agenda de las próximas semanas.

Anabel lleva varios años instalada en Arguineguín, Gran Canaria. Es por esto que la distancia geográfica complica un poco el hecho de recibir visitas pocos días después de dar a luz. Hasta el momento ha trascendido que quien sí ha volado hasta Canarias para conocer a su nieta es Merchi, madre de Anabel, quien estuvo con su hija el día del parto.

La madre de Manuel Cortés, además, daba la cara por la sobrina de Isabel Pantoja quien ha sido objeto de innumerables críticas después de mostrar cómo está siendo su postparto. "¿Por qué la critican?", se preguntaba la andaluza indignada por los comentarios que Pantoja está recibiendo pocos días después de dar a luz.

Curiosamente el nombre que Anabel Pantoja y su pareja han elegido para la niña es el mismo que Raquel Bollo puso a su hija. Sobre este tema Raquel reconoció que le pilló de sorpresa.

"No tenía ni idea. Me llamó una persona y me lo comentó", aseguraba. "Es un nombre precioso y me encanta que se lo haya puesto a su niña", expresaba feliz por la coincidencia.

Por el momento no se sabe cuándo Anabel tiene previsto trasladarse a la península con su hija y su pareja. Será entonces cuando presente a la pequeña a familiares y amigos que están, seguro, deseosos de conocerla.

Anabel Pantoja contó a Raquel Bollo lo de su embarazo antes de que saliera en los medios

En su momento Raquel Bollo fue una de las personas a las que Anabel llamó para confirmarle que estaba embarazada. "Me llamó para darme la noticia antes de que saliera en prensa", confesaba la diseñadora feliz por ser conocedora de la noticia que después trascendió a los medios.

Más allá de la reciente maternidad de Anabel, Raquel aprovechaba la presencia de los medios en el desfile para lanzar un mensaje a Isa Pantoja. "Ella tiene su versión que lo ha vivido, y yo tengo otra versión de alguien que también lo ha vivido", sentenciaba sobre las últimas intervenciones televisivas de ambas.

Unas afirmaciones que ponen de manifiesto que no hay ni parece que haya por ahora un acercamiento de posturas entre la hija de Isabel Pantoja y la madre de Alma Bollo.