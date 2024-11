Raquel Bollo manda un mensaje que dejará descolocado a Asraf Beno: 'Mucho amor'

Raquel Bollo aprovechó su presencia la pasada semana en ¡De Viernes! para mostrar su opinión de los hechos traumáticos narrados por Isa Pantoja. La andaluza, consciente de las críticas recibidas tras su intervención televisiva, reconoció sentirse muy mal. Una actitud que contrasta, sin embargo, con su última publicación en la que deja claro qué es lo único que en estos momentos inunda su vida: "mucho amor".

Un mensaje que habrá sorprendido a Asraf Beno. El marido de Isa Pantoja coincidió en el plató de Telecinco con Raquel y se posicionó como claro vencedor desmontando las declaraciones de la andaluza.

Las consecuencias derivadas de la entrevista de la diseñadora en el citado programa de Mediaset no se hicieron esperar. Son muchos los que han cuestionado las declaraciones que Raquel Bollo hizo sobre lo que vivió la hija de Isabel Pantoja.

Tras una semana de críticas y de reconocer que no se esperaba los comentarios recibidos, Bollo ha publicado varias imágenes que demuestran que está centrada en su familia. En su muro de Instagram, la que fuera pareja del cantante Chiquetete ha subido fotos de sus nietos con los que ha compartido muchos momentos.

Raquel Bollo muestra en qué está ocupada después de su entrevista más comentada

Además, la sevillana ha colgado un vídeo en el que aparece eligiendo telas en lo que parece un almacén textil. Para terminar, Raquel Bollo se ha dejado ver redecorando las paredes de su casa subida a una escalera.

Escenas cotidianas que demuestran cómo es su día a día más allá de los enredos de la familia Pantoja. Bollo dejó caer que mantiene una relación cordial con Isabel Pantoja. Al parecer es, según ella, la apretada agenda de la artista la razón que le impide mantener un contacto más cercano con ella.

Además, Raquel tuvo ocasión de coincidir en el plató de Telecinco con el marido de Isa. Asraf Beno, en cuanto escuchó cómo la invitada hablaba de su mujer, rápidamente sacó la cara por ella. El ceutí calificó de “horroroso” lo que estaba escuchando de Isa.

"Ella dice que no ve nada y no sabe nada", afirmó Beno sobre Raquel Bollo. Y añadió: "No, tú sabes y sabías mucho", sentenció, dejando claro la sevillana sabía mucho más de lo que aparentaba.

Asraf Beno, marido de Isa, no se quedó callado tras escuchar los argumentos de Raquel Bollo

Mientras tanto, diferentes espacios de televisión analizaron con detalle la entrevista de Bollo. Verónica Dulanto, en Vamos a ver, se mostraba muy crítica con la actitud de Raquel, quien justificaba insistentemente no haber vivido jamás las situaciones que la joven narraba.

Joaquín Prat, presentador del mismo espacio de Telecinco, se preguntaba en voz alta por qué la madre de Alma Bollo había decidido aceptar la invitación de ¡De Viernes!.

"¿Estaba Raquel presente en algunos de esos momentos?", cuestionó refiriéndose a los episodios más comprometidos que Isa aseguró haber vivido. "No. Luego, ¿para qué va Raquel Bollo a ¡De Viernes!?", se respondía a sí mismo el valenciano.

Tras las críticas recibidas, Raquel Bollo ha encontrado en los suyos el mejor refugio. Centrada en su trabajo y su familia, para ella no hay nada que esté por encima del amor que siente cuando está con sus hijos y sus nietos.