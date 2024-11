Mayte Zaldívar, viuda de Julián Muñoz, reaparece y lo confirma todo: 'Estaban juntos'

El universo del corazón vuelve a centrar su atención en Mayte Zaldívar, quien ha roto su silencio tras semanas apartada de los focos. Esta reaparición ha sido inesperada y ha servido para confirmar lo que durante años ha señalado sobre la relación de su difunto marido, Julián Muñoz, con Isabel Pantoja. Y lo ha hecho en medio del revuelo causado por las recientes declaraciones de Diego Gómez, expareja de la cantante.

Declaraciones que han servido a Mayte para dejar claro ante la opinión pública que siempre ha dicho la verdad. Sí, que Isabel tiene una manera muy peculiar de entender la vida y las relaciones sentimentales.

Diego Gómez incendia el panorama mediático con sus declaraciones sobre Isabel Pantoja

En una entrevista reciente, Diego Gómez, quien compartió varios años con Isabel Pantoja, se ha mostrado más contundente que nunca al hablar de su ex. En esta exclusiva, el empresario no ha dudado en señalar que la tonadillera siempre ha estado impulsada por intereses económicos y de poder.

Según sus palabras, ella nunca habría mantenido una relación con Julián Muñoz si él no hubiese sido alcalde de Marbella en aquel entonces. Una afirmación que no ha dejado indiferente a nadie y que ha despertado un aluvión de reacciones.

Para Diego Gómez, la conexión entre Pantoja y el exalcalde fue calculada y carente de autenticidad. Su intervención ha reabierto heridas del pasado. Y también ha servido de detonante para que Mayte Zaldívar haya decidido, una vez más, alzar la voz y contar su verdad.

Mayte Zaldívar reaparece para apoyar a Diego Gómez y ratificar su postura

Tras estas incendiarias declaraciones, Mayte Zaldívar no ha querido quedarse al margen. En sus propias palabras, ha asegurado a Europa Press que lo dicho por Diego Gómez confirma lo que ella lleva años manifestando. Así, ha expresado: “Hace 21 años que se lo dije yo”.

“El tiempo nos pone a todos en nuestro sitio. Me alegro por Diego que, 21 años después, se haya dado cuenta”.

Esta frase, cargada de ironía y reivindicación, ha reflejado la seguridad con la que Zaldívar ha abordado el tema. Desde el primer momento en que Isabel Pantoja entró en escena, ella no ha dudado en señalarla como parte responsable del fin de su matrimonio con Julián Muñoz. Ahora, con el respaldo de Diego, parece que su versión se consolida aún más.

Pero la viuda no se ha quedado ahí. También ha reafirmado algo que ya había señalado en el pasado: Isabel y Julián estuvieron juntos mientras ella estaba con Gómez. De forma tajante, ha dicho: “Lo sigo diciendo, estaban juntos”.

“Yo no me muevo de lo que he vivido. La vida de los demás no sé cómo la han vivido, pero yo sé lo que he vivido en mi vida y estaban juntos”.

Con esta reaparición, Mayte demuestra que su voz sigue siendo relevante en una historia que marcó la prensa rosa en España. Sus declaraciones, sumadas a las de Diego Gómez, han vuelto a situar en el centro del debate el papel de Isabel Pantoja en aquella época. Y, por supuesto, las intenciones detrás de su relación con Julián Muñoz.