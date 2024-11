En una sorprendente exclusiva, María Patiño ha sacudido el mundo del corazón al desvelar el nuevo negocio que Isabel Pantoja está planeando. Ha sido en el programa Ni que fuéramos donde la periodista ha compartido todos los detalles de la polémica propuesta de la tonadillera, que no ha dejado indiferente a nadie. María Patiño desvela lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Isabel Pantoja: cobra a sus fans para entrar en su casa.

Isabel Pantoja, conocida por su carisma y su talento artístico, ahora busca diversificar sus ingresos con una idea inusual. Según Patiño, Isabel quiere abrir las puertas de su casa en la exclusiva urbanización de La Finca, en Madrid, a un selecto grupo de admiradores. Pero no será un simple encuentro con fans: se trataría de una experiencia gastronómica cargada de condiciones que han generado un gran revuelo.

El acceso a este evento tendrá un costo de 250 euros por persona. Sin embargo, el dinero no será el único requisito. Para participar, los asistentes deberán cumplir una serie de estrictas condiciones.

María Patiño desvela lo que nadie sabe sobre el nuevo trabajo de Isabel Pantoja

La primera es pertenecer a un grupo muy selecto: un chat privado donde solo se encuentran los fans más fieles e incondicionales de Isabel Pantoja. No cualquiera podrá ser invitado a este círculo exclusivo. La segunda condición es el pago de la tarifa, que muchos consideran comparable a los precios de los mejores restaurantes de alta cocina.

Y, por último, los asistentes deberán llevar consigo un obsequio para la artista. Según Patiño, Isabel ha elaborado una lista de deseos que incluye artículos como cristalería, sábanas y hasta un aspirador. Todo esto, además de que los participantes tendrán que encargarse de llevar su propia comida, ya que el precio de la entrada no incluye menú.

“Pide a sus fans que paguen 250 euros para poder acceder a su casa”, explica María Patiño. “Ella pide cristalería, unas sábanas, un aspirador…”, añade la periodista, dejando claro que el evento no será para cualquier bolsillo ni para cualquier admirador.

El evento ya tiene fecha. Se celebrará al mediodía del 26 de diciembre, justo al día siguiente de Navidad. La elegida para esta ocasión será la casa que Isabel Pantoja posee en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de España.

Kiko Matamoros destapa los problemas que está teniendo Isabel Pantoja por este negocio

Sin embargo, esta iniciativa no ha caído bien entre todos. Kiko Matamoros, colaborador del programa, ha revelado que algunos vecinos de la urbanización no están de acuerdo con el nuevo negocio de Isabel.

“Me he puesto en contacto con uno de los vecinos de Isabel”, asegura Matamoros. “No quieren que esto se convierta en un negocio, la casa es de un particular, no un establecimiento comercial”. Además, ha adelantado que los vecinos están evaluando tomar medidas legales para impedir que este evento se lleve a cabo.

Por ahora, Isabel Pantoja sigue adelante con su idea, aunque las críticas no se han hecho esperar. ¿Logrará la tonadillera llevar a cabo su ambicioso proyecto, o los vecinos de La Finca lograrán frenarlo?

Mientras tanto, la expectación crece. Los admiradores más fervientes de Isabel ya sueñan con estar entre los privilegiados asistentes. Pero la polémica está servida, y todo apunta a que este evento dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.