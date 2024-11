Terelu Campos se queda KO tras escuchar a Edmundo Arrocet: 'Tengo miedo'

Terelu Campos no ha disimulado su sorpresa cuando Edmundo Arrocet ha afirmado que sigue esperando a que ella y su hermana le devuelvan el dinero que dejó a María Teresa Campos. "Ay mira, tengo miedo. Me parece muy divertido todo", respondía la colaboradora de televisión, dejando a la vista que se toma con humor la advertencia del cómico.

La hermana de Carmen Borrego, que cuenta los días para que nazca su nieto, no parece que tenga intención alguna de contactar con el que fuera pareja de su madre.

El humorista reaparecía hace unos días en un homenaje al realizador de televisión Fernando Navarrete. Una ocasión que el argentino aprovechó para lanzarle una nueva advertencia a las Campos.

Bigote, quien reconocía no saber nada de las hijas de María Teresa Campos, no pierde la esperanza de recuperar los 50.000 euros que, según él, le prestó a la presentadora fallecida. Arrocet, además, ha aclarado que por el momento no ha tomado ninguna medida legal para recuperar lo que considera le pertenece.

Terelu Campos reconoce tener miedo tras escuchar las palabras de Edmundo Arrocet

"Estoy dejando pasar un tiempo prudencial porque creo en la honorabilidad. Espero que un día me llamen y que lo hagan como quieran", dejaba caer.

En una entrevista concedida hace ahora un año, Arrocet insistía en que él no vivía de la veterana periodista. "En total presté 50.000 euros a las Campos y eso no me lo han devuelto", explicaba entonces.

Además, dejó clara la razón por la que hizo público el hecho de que le hubiera prestado dinero. "Jamás lo habría contado si no me hubieran acusado de vivir a su costa". Y añadió: "Le pedí que me lo devolviera cuando nos peleamos, pero nunca me lo devolvió y ahora eso no importa nada".

Preguntado entonces por la razón por la que María Teresa Campos no tuviera dinero con todo lo que ganaba, Edmundo prefería mantenerse al margen. “No lo sé, nunca pregunté por sus finanzas ni ella por las mías. Solo puedo decir que gastaba mucho, que tenía las manos muy abiertas, que ayudaba a los demás”, aclaró en aquella charla.

Terelu Campos deja claro qué es lo que le preocupa por encima de todo en estos momentos

Terelu, por su parte, no parece en estos momentos interesada en nada que tenga que ver con el hombre que ocupó durante años el corazón de su madre. A pocas semanas de que nazca su primer nieto, Terelu no esconde que ya empieza a ponerse "un poquillo nerviosa".

Muy ilusionada con el hecho de estrenarse como abuela, Campos confesaba impaciente que solo tiene ganas de "verle la carita" al bebé. Terelu, además, confirmaba que su hija se encuentra muy bien en la recta final de su embarazo.