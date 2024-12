Última hora sobre Nagore Robles, ex de Sandra Barneda: 'Adoro que nos cuidemos'

El mundo de las redes está lleno de sorpresas, Nagore Robles y Violeta han acaparado la atención de sus fans dando la noticia más inesperada. La influencer Violeta Mangriñan, una de las figuras más destacadas del panorama digital español, ha revelado un detalle que ha hecho estallar las redes sociales. Tras su mensaje, ha dado su última hora a través de sus redes sociales y ha confesado que "adoro que nos cuidemos".

En una reciente interacción con sus fans a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Violeta ha compartido una historia que no ha pasado desapercibida. La pregunta que desató toda una trama que pocos conocían es la siguiente: “¿Tu nueva casa y la de Nagore están en la misma urbanización?”, preguntó un curioso.

La respuesta de Violeta no tardó en llegar: “Sí, un día quedamos para desayunar, le conté que me había comprado la casa. Le conté que quedaba una, ese mismo día fue a verla y a la semana la compró. Vamos a ser vecinas, desde entonces soy su ángel de la guarda y me hace muy feliz”.

Última hora sobre Nagore Robles, ex de Sandra Barneda

Estas palabras dejaron claro que la relación entre ambas va mucho más allá de una simple amistad casual. De hecho, Violeta y Nagore han construido un vínculo tan especial que incluso compartirán vecindario. Pero la historia no terminó ahí.

Nagore Robles, conocida por su carisma y naturalidad, no tardó en reaccionar a las declaraciones de su amiga. En su cuenta personal, la ex de Sandra Barneda respondió con un mensaje cargado de cariño y gratitud.

“Adoro que nos cuidemos mutuamente desde que nos conocimos hace ya muchos años. Ser vecinas y además en la misma calle me hace muchísima ilusión”, confesó Nagore.

Nagore Robles está muy agradecida a su amiga Violeta

Violeta Mangriñan, que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, no solo ha demostrado ser una excelente amiga, sino también una fuente de inspiración para quienes la siguen. Por su parte, Nagore Robles, que siempre ha destacado por su cercanía y autenticidad, sigue conquistando corazones con cada una de sus apariciones públicas.

Este anuncio ha consolidado aún más el vínculo entre Violeta y Nagore, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día. Los fans están ansiosos por saber más sobre esta nueva etapa en sus vidas.

Sin duda, esta última hora sobre Nagore Robles y Violeta Mangriñan no hace más que confirmar que, en el mundo de las redes, las amistades reales todavía tienen un espacio especial.