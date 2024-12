Reaparece Diego Gómez, exnovio de Isabel Pantoja, para contarlo todo: 'Es doloroso'

El programa TardeAR vive hoy uno de sus momentos más impactantes. Diego Gómez, exnovio de Isabel Pantoja, ha roto su silencio después de años de hermetismo. Ha decidido hablar sin tapujos sobre su relación con la tonadillera y ha confesado que el trato que los Pantoja le han dado a Isa Pantoja: "es doloroso".

En una entrevista exclusiva, Diego desvela aspectos desconocidos de su vida junto a Isabel. “Para ella, el tema económico y el dinero es prioritario y fundamental. Para toda la familia, de una u otra forma han vivido de ella”, comienza relatando.

Diego confiesa que mantener el nivel económico que Isabel exigía era un desafío monumental. "Para mí, cumplir con sus expectativas económicas fue muy complicado", confiesa Gómez.

Reaparece Diego Gómez, exnovio de Isabel Pantoja, para contarlo todo

"Tengo dudas, independientemente de que nuestra relación ya tocaba su fin, de que ella hubiese comenzado una relación con Julián Muñoz si no hubiera sido alcalde de Marbella. La posibilidad de una mejora notable en su economía gracias a esta relación es algo que no puedo ignorar", explica Diego.

El ex de Pantoja también aborda el distanciamiento entre Isabel y sus hijos. “Creo que ella debería hacer un esfuerzo y tratar de buscar un punto de entendimiento con sus hijos. El trato que se le ha dado a su hija me parece terrible y doloroso”, asegura.

Diego recuerda los años que compartió con Isa Pantoja, la hija de la cantante, y lanza un mensaje claro. “En los años que yo estuve con Isabel, no hubo ningún tipo de humillación ni malos tratos por parte de la familia hacia la niña. La relación con Isabelita era perfecta, fue una niña mimada y muy querida, incluso por su hermano”.

Diego Gómez explica el poder que ejercía Isabel Pantoja en su entorno

En sus declaraciones, Diego también pone sobre la mesa un aspecto desconocido del carácter de Pantoja. “En aquella época, el comportamiento de Isabel en algunos aspectos me llamaba mucho la atención. Cuando no se le daba la razón o alguien de su entorno hacía algo que no le gustaba, se le retiraba la confianza, incluso se prohibía tener contacto con esa persona”.

Las palabras de Diego resuenan con fuerza en el plató de TardeAR. Nadie esperaba que él, quien siempre había mantenido un perfil discreto, hablara con tanto detalle sobre su relación con Isabel Pantoja.

Diego Gómez, que hasta ahora había permanecido al margen de los focos mediáticos, cierra su intervención con un tono más conciliador. No busca polémicas ni conflictos, asegura, pero cree que ya era hora de contar su verdad. Sin duda, un testimonio que marca un antes y un después en el universo mediático de Isabel Pantoja.